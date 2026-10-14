Joven streamer sufre severa asfixia en vivo tras intentar romper récord mundial de camisetas puestas

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que comenzó como una llamativa transmisión en vivo para entretener a su audiencia terminó rozando la tragedia. El popular streamer RaKai generó alarma a sus seguidores luego de verse obligado a realizar una llamada de emergencia al 911 en plena emisión en vivo tras sufrir una severa crisis de asfixia producida por la acumulación excesiva y la opresión física de múltiples prendas de vestir sobre su torso.

Compresión torácica y llamada de auxilio

A medida que avanzaba en el reto y sumaba capa tras capa de ropa, el volumen acumulado y el ajuste progresivo de las camisetas comenzaron a ejercer una presión letal contra su caja torácica. La masa de tela imposibilitó la expansión normal de sus pulmones, desencadenando un cuadro de sofocamiento.

Ante la imposibilidad física y la falta de movilidad para quitárselas por sus propios medios debido a la rigidez del bloque de tela, el creador de contenido rompió en pánico y solicitó ayuda urgente a través del 911, mientras sus seguidores presenciaban la escena a través de la pantalla. En el lapso en que llegaran los paramédicos, sus compañeros procedieron a cortar y retirar las prendas para liberar su respiración.

🇺🇸 | El creador de contenido RaKai tuvo que llamar al 911 tras experimentar dificultades para respirar mientras intentaba batir el récord mundial de mayor cantidad de camisetas usadas al mismo tiempo. pic.twitter.com/fD51MyRyam — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 14, 2026

Récord Guinness es de más de 200 camisetas

El incidente vuelve a poner en evidencia el peligro extremo de replicar desafíos virales de alta exigencia física sin la debida planificación o asistencia técnica. En el ecosistema de los desafíos extremos, el estándar oficial para esta categoría es sumamente riguroso y elevado. El récord mundial Guinness actual de la mayor cantidad de camisetas puestas al mismo tiempo lo ostenta el canadiense Ted Hastings.

El histórico logro de Hastings se registró el 17 de febrero de 2019 en Ontario, Canadá, cuando logró ponerse un total de 260 camisetas en simultáneo. Para alcanzar semejante hazaña de forma segura, el equipo de Hastings utilizó prendas que escalaban progresivamente desde la talla mediana hasta la exorbitante talla 20X.

Ted Hastings

Esta técnica permitió de forma más segura la expansión del volumen corporal y mitigando la compresión directa sobre el tórax, un aspecto técnico fundamental del que carecen la mayoría de retos caseros improvisados.

El angustioso episodio vivido por RaKai resalta los severos riesgos físicos detrás de la búsqueda desesperada de récords y viralidad en las plataformas digitales. Mientras el streamer se recupera del susto, la marca oficial de Ted Hastings permanece intacta como un hito de logística y resistencia que difícilmente podrá ser superado sin una rigurosa supervisión.