Mano Menezes culpa a penal polémico de la goleada 4-1 de Estados Unidos a Perú: "Nos desorganizamos"

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el quinto amistoso de la era de Mano Menezes, la selección peruana cayó 4-1 a manos de Estados Unidos en el primer amistoso internacional de cuatro que sostendrá en esta doble fecha FIFA. Tra el término del partido, el técnico brasileño culpó al penal a favor del cuadro dirigido por Mauricio Pochettino de la goleada.

Menezes atribuye penal como el detonante de goleada

Tras conseguir equilibrar el encuentro durante buena parte del primer tiempo, la Blanquirroja terminó perdiendo el control en el segundo tiempo, especialmente luego de una polémica decisión arbitral que derivó en el segundo tanto del conjunto norteamericano.

Una de las jugadas determinantes llegó a los 63 minutos del encuentro cuando se sancionó penal por una falta atribuida a Jesús Pretell, pese a que la infracción se produjo fuera del área.

Tras ello, Malik Tillman agarró el balón, para acto seguido convertir desde los doce pasos y marcó el 2-1 para Estados Unidos. Desde la perspectiva de Menezes, esa acción marcó un antes y un después en el desempeño del combinado patrio.

"Podemos dividir el partido en dos partes bien claras, la primera que fue hasta el penal y la segunda después de eso. Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado, más entero como equipo", expresó el estratega brasileño.

En ese sentido, acotó que la jugada afectó el rendimiento colectivo de sus dirigidos y que desde ese momento hubo una desorganización que ocasionó que el trámite del cotejo termine favoreciendo a la escuadra estadounidense.

"Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos", manifestó.

Además, reconoció que la polémica decisión arbitral no podía convertirse en una explicación suficiente para lo ocurrido después y enfatizó que "puede ser injusticia, puede ser duro, pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol como ocurrió hoy".

"𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐭𝐢𝐫"



'Mano' Menezes declaró tras la derrota por 4-1 ante Estados Unidos en Orlando. El técnico de la Selección Peruana aseguró que un resultado como este no puede volver a repetirse y señaló que el equipo comenzó bien... pic.twitter.com/Vr3VWokwBl — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 27, 2026

Cosas postivas y diferencia en el físico

El técnico de la selección peruana fue tajante al realizar una evaluación sobre el cierre del partido. "A partir del momento que nos desorganizamos ya no hay nada positivo, pero en el primer tiempo sí hubo cosas positivas", refirió.

Añadió que el factor diferencial es el físico que en comparación a los rivales es baja para la escuadra nacional. "Hay mucha diferencia de los otros equipos hacia nosotros, principalmente en cuestión de fuerza física".

Es así que, Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, culpó al penal polémico con el que Estados Undos consiguió su segundo tanto de la goleada 4-1 ante la Blanquirroja en el primer amistoso internacional de cuatro que sostendrá en esta doble fecha FIFA.