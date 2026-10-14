Inés García y la sorpresa que preparó para Lamine Yamal al finalizar su partido de Champions League

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamine Yamal vivió una noche especial en la Champions League y no solo por su actuación con el Barcelona. Al finalizar el encuentro en Turquía, el futbolista recibió una sorpresa de Inés García, quien llegó para entregarle un reconocimiento que lo llenó de motivos para sonreír.

Inés García sorprendió a Lamine Yamal

Durante su complicada visita a Estambul por la Champions League este martes 13 de octubre, Lamine Yamal ratificó su enorme jerarquía en el Barcelona. Aunque no anotó, el joven delantero resultó fundamental al aportar dos asistencias que cambiaron el marcador.

Como era de esperarse, su brillante actuación cautivó a la UEFA, que lo distinguió como el mejor jugador del compromiso. No obstante, el detalle más tierno llegó tras el pitazo final, al recibir el reconocimiento de manos de alguien muy especial.

En lugar de recibir el trofeo de un empleado de la UEFA o de un integrante del equipo azulgrana, Lamine Yamal se encontró con Inés García, su pareja, quien fue la encargada de entregarle el reconocimiento antes de que posara para la habitual fotografía.

El momento fue compartido por la influencer española en sus redes sociales, donde dejó ver lo orgullosa que se siente del futbolista. ¡Un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores!

Inés García y su inesperado mensaje

Pero la sorpresa no quedó únicamente en la entrega del premio. Inés García también aprovechó sus publicaciones de Instagram para dedicarle unas cariñosas palabras al jugador del Barcelona.

En una primera publicación, la influencer española escribió "El mejor", dejando clara su admiración por el desempeño de Lamine Yamal durante el encuentro.

Posteriormente, compartió otro mensaje que acompañó el momento de la entrega del galardón. "Y darte la copa al mejor jugador del partido", escribió, en referencia al reconocimiento que recibió el futbolista tras su destacada actuación en la Champions League.

Inés García y la sorpresa que preparó para Lamine Yamal al finalizar su partido de Champions League

La pareja se ha convertido en tendencia desde que hizo pública su relación. Inés García acompañó a Lamine Yamal durante sus partidos en el Mundial 2026 y, desde entonces, ha demostrado que quiere estar a su lado mientras continúa su carrera profesional.

De esta manera, la sorpresa de Inés García se convirtió en uno de los momentos especiales de la noche para Lamine Yamal, quien recibió de su pareja el reconocimiento obtenido con el Barcelona en la Champions League.