Mano Menezes responde si seguirá como DT de la selección peruana tras malos resultados

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Otra derrota de la selección peruana, esta vez frente a Colombia. Los malos resultados volvieron a poner en duda la continuidad de Mano Menezes. Sin embargo, el DT de la Bicolor le puso paños fríos al asunto y respondió sobre su futuro.

Mano Menezes destacó aspectos positivos

Luego de la derrota ante Colombia, Mano Menezes analizó el rendimiento de la selección peruana y consideró que, más allá del resultado, hubo algunos aspectos que pueden rescatarse.

🗣️ Declaraciones de Mano Menezes "Tengo mucha fuerza, yo sabía lo que iba a enfrentar, el entrenador tiene que escoger un camino y trabajar duramente en una idea clara" 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1RADIO https://t.co/2mz25lzy9F — L1MAX (@L1MAX_) October 7, 2026

Para el estratega brasileño, el equipo mostró una mejoría respecto a algunos de sus últimos compromisos.

El técnico recordó que el encuentro tuvo similitudes con lo mostrado ante Estados Unidos y México, aunque también reconoció que frente a Canadá el rendimiento no fue el esperado.

Sobre el duelo ante los colombianos, Menezes destacó principalmente lo ocurrido durante la primera mitad y puso en valor la capacidad de Perú para controlar algunas situaciones del partido.

"El primer tiempo fue bien jugado, no permitimos casi nada a Colombia y eso aporta para cosas positivas", señaló.

El entrenador también consideró que el equipo pudo elevar ciertos aspectos pensando en lo que viene. Sin embargo, dejó en claro que el objetivo no puede quedarse únicamente en mostrar mejoras, pues los triunfos también son necesarios para fortalecer el proceso.

¿Mano Menezes seguirá como DT de Perú?

En medio de los malos resultados, una de las preguntas que inevitablemente apareció fue si Mano Menezes realmente tiene la fuerza para continuar al frente de la selección peruana. El brasileño fue consultado directamente sobre su futuro y respondió sin rodeos.

Menezes aseguró que sabía perfectamente el escenario que iba a encontrar cuando aceptó dirigir a la Bicolor y afirmó que está dispuesto a continuar trabajando.

"Tengo bastante fuerza. Cuando fui contactado para asumir el trabajo, sabía exactamente lo que iba a enfrentar", manifestó.

El técnico, además, remarcó que su intención es seguir trabajando con una idea clara, aunque reconoció que pueden existir modificaciones durante el camino.

"De mí puedes esperar toda la fuerza del mundo para hacer lo que tenga que hacer", agregó.

Pero Menezes también puso sobre la mesa una necesidad que considera importante para el futuro de Perú: comenzar a conseguir victorias.

Según explicó, el equipo necesita rivales que le permitan recuperar confianza y construir un proceso a partir de resultados positivos.

En esa línea, señaló que será necesario "escoger adversarios que nos permitan disputar juegos y vencer juegos para construir una confianza", como parte de lo que analizarán a partir de ahora.

Así, Mano Menezes dejó claro que tiene fuerza para continuar como DT de la selección peruana pese a los malos resultados y que su intención es seguir trabajando en el proceso.