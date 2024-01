"La vamos a pasar bien, nos vamos a divertir": El jocoso mensaje de bienvenida de Jean Ferrari a Jairo Concha

20/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, dio la bienvenida a Jairo Concha, volante proveniente de Alianza Lima, quien se incorporó a los 'Cremas' en esta temporada 2024, siendo la gran sorpresa del mercado de fichajes peruano. Según indicó, el futbolista se divertirá formando parte de la 'U'.

¿Un dardo a Alianza Lima?

En un evento protocolar junto a las seis incorporaciones de Universitario en este año, el mandamás del conjunto estudiantil dijo encontrarse "orgulloso" por integrar a un jugador talentoso y profesional a las filas del cuadro de Ate.

"Nosotros estamos orgullosos de contar con la calidad y el profesionalismo de un jugador que tiene una proyección impresionante. Jairo, estás en tu casa, bienvenido. La vamos a pasar bien, nos vamos a divertir", señaló a los medios.

Del mismo modo, Ferrari sostuvo que el fichaje de Concha a la 'U' fue un golpe mediático en la Liga 1. "El anunciar a Jairo en este trámite ha sido realmente impresionante por todo lo que se generó", indicó.

Jairo y su hinchaje por la 'U'

Compartiendo ese mismo sentimiento, el mediocampista de 24 años tuvo unas emotivas palabras con el club 'merengue'. El futbolista señaló que siempre ha sido hincha de Universitario de Deportes, y esta oportunidad representa un gran reto en el centenario del equipo.

"Es un gran reto estar en el centenario del club que siempre he sido hincha. Yo soy hincha de la 'U' desde que tengo uso de razón, he llegado al club que quiero. Cuando me dijeron que me querían me puse feliz y no pensé mucho en la decisión y este año es especial", aseveró.

La decisión de unirse a la 'U' surgió de conversaciones con Manuel Barreto, donde se sintió valorado y esencial para el proyecto. "Decidí fichar por la 'U' porque tuve conversaciones con Manuel (Barreto), me hicieron sentir importante, que me querían. Por eso decidí fichar por el club", agregó.

Momento divertido

La presentación de Jairo Concha también incluyó momentos de diversión. Al abordar el tema del recibimiento de la hinchada en la 'Noche Crema 2024', el volante peruano desató risas al expresar: "Realmente no me he puesto a pensar mucho, pero yo me imagino que me van a aplaudir".

