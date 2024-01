Jairo Concha irradia emoción tras fichar por Universitario: "Soy hincha de la 'U' desde que tengo uso de razón"

19/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes 19 de enero marcó un día especial para Universitario de Deportes, ya que presentó a sus refuerzos para la temporada 2024, que incluye la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entre las nuevas incorporaciones, Jairo Concha, quien tomó la palabra en la conferencia de prensa para expresar su emoción al unirse al cuadro crema.

¿Qué dijo Jairo Concha?

En un emotivo testimonio, Jairo Concha compartió sus sentimientos al vestir la camiseta del club merengue. El futbolista señaló que siempre ha sido hincha de Universitario de Deportes, y esta oportunidad representa un gran reto en el centenario del equipo.

"Es un gran reto estar en el centenario del club que siempre he sido hincha. Yo soy hincha de la 'U' desde que tengo uso de razón, he llegado al club que quiero . Cuando me dijeron que me querían me puse feliz y no pensé mucho en la decisión y este año es especial", indicó.

La decisión de unirse a la 'U' surgió de conversaciones con Manuel Barreto, donde se sintió valorado y esencial para el proyecto. "Decidí fichar por la 'U' porque tuve conversaciones con Manuel (Barreto), me hicieron sentir importante, que me querían. Por eso decidí fichar por el club", agregó.

¡NO LO PENSÓ! En la presentación de los refuerzos 🎙️, Jairo Concha ⚽ habló sobre el contacto con @Universitario 🟠 para ficharlo en esta campaña. El volante no dudó en demostrar su alegría 🤩 de jugar con el cuadro merengue.



Momento divertido

La presentación de Jairo Concha también incluyó momentos de diversión. Al abordar el tema del recibimiento de la hinchada en la Noche Crema 2024, el volante peruano desató risas al expresar: "Realmente no me he puesto a pensar mucho, pero yo me imagino que me van a aplaudir ". Su seguridad en la respuesta generó un ambiente ameno durante la conferencia.

Expectativas y reflexiones

Jairo Concha, proveniente de Alianza Lima, equipo con el que logró dos títulos nacionales en 2021 y 2022, compartió sus expectativas para esta nueva etapa en Universitario. El jugador se mostró optimista y comprometido con el desafío que representa esta temporada especial para él y el club crema.

La presentación de Jairo Concha como refuerzo para Universitario de Deportes no solo resalta su calidad futbolística, sino también su conexión emocional con el equipo de sus amores. La decisión de unirse a la 'U' se fundamenta en la confianza depositada por el cuerpo técnico y la ilusión de contribuir al éxito del club en el año del centenario. Los hinchas esperan con entusiasmo ver al jugador en acción, defendiendo los colores de su nueva camiseta en los partidos venideros.