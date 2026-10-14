Liga Peruana de Vóley 2026-27 arranca con la fecha 1: programación, horarios y canal para ver el torneo

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/10/2026
¡Al fin llegó el momento que todos los fanáticos del vóley estábamos esperando! El campeonato de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 empieza este fin de semana con una primera fecha bastante picante, cuyos partidos se jugarán entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre.
Programación del sábado 17 de octubre
Estos son los encuentros programados para el sábado 17 de octubre:
- Regatas Lima vs. Deportivo Géminis: 2.45 p. m. | Latina
- Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan: 5.00 p. m. | Latina
- Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano: 7.00 p. m. | Latina
Partidos del domingo 18 de octubre
La programación del domingo 18 de octubre quedó establecida de la siguiente manera:
- Perú Sub-19 vs. Deportivo Wanka: 2.15 p. m. | Latina
- Club Atlético Atenea vs. Olva Latino: 4.30 p. m. | Latina
- Rebaza Acosta vs. Alianza Lima: 6.30 p. m. | Latina
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Los amantes del vóley podrán seguir todos los partidos de la primera etapa del torneo mediante la señal de Latina, tanto en televisión como en su página web y aplicación.
Además, los encuentros estarán disponibles de forma gratuita en la web oficial de la Federación Peruana de Vóley, fpv.org.pe, y en el fan page de Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.
Precios de entradas
Si quieres asistir y ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en vivo, la Federación Peruana de Vóley anunció el inicio de la venta de entradas para la fecha inaugural. Los aficionados pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma autorizada de Joinnus:
- General: S/. 25.00
- Norte preferente: S/. 30.00
- Sur preferente: S/. 30.00
- Oriente preferente: S/. 45.00
- Occidente preferente: S/. 45.00
- Parking: S/. 25.00
¿Qué equipos jugarán el torneo?
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 contará con 12 participantes, incluida la selección peruana sub-19, que disputará únicamente la fase regular. Estos son los clubes que competirán en la nueva y emocionante temporada:
- Alianza Lima
- Club Atlético Atenea
- Circolo Sportivo Italiano
- Deportivo Géminis
- Deportivo Soan
- Olva Latino
- Rebaza Acosta
- Regatas Lima
- Universidad San Martín de Porres
- Universitario de Deportes
- Deportivo Wanka
- Perú Sub-19
Así, la Liga Peruana de Vóley 2026-27 inicia este sábado 17 de octubre con la fecha 1, que continuará el domingo 18. No olvides revisar la programación, los horarios y los canales para seguir todos los partidos en vivo.