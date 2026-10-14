Liga Peruana de Vóley 2026-27 arranca con la fecha 1: programación, horarios y canal para ver el torneo

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Al fin llegó el momento que todos los fanáticos del vóley estábamos esperando! El campeonato de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 empieza este fin de semana con una primera fecha bastante picante, cuyos partidos se jugarán entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre.

Programación del sábado 17 de octubre

Estos son los encuentros programados para el sábado 17 de octubre:

Regatas Lima vs. Deportivo Géminis: 2.45 p. m. | Latina

2.45 p. m. | Latina Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan: 5.00 p. m. | Latina

5.00 p. m. | Latina Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano: 7.00 p. m. | Latina

Partidos del domingo 18 de octubre

La programación del domingo 18 de octubre quedó establecida de la siguiente manera:

Perú Sub-19 vs. Deportivo Wanka: 2.15 p. m. | Latina

2.15 p. m. | Latina Club Atlético Atenea vs. Olva Latino: 4.30 p. m. | Latina

4.30 p. m. | Latina Rebaza Acosta vs. Alianza Lima: 6.30 p. m. | Latina

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Los amantes del vóley podrán seguir todos los partidos de la primera etapa del torneo mediante la señal de Latina, tanto en televisión como en su página web y aplicación.

Además, los encuentros estarán disponibles de forma gratuita en la web oficial de la Federación Peruana de Vóley, fpv.org.pe, y en el fan page de Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Precios de entradas

Si quieres asistir y ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 en vivo, la Federación Peruana de Vóley anunció el inicio de la venta de entradas para la fecha inaugural. Los aficionados pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma autorizada de Joinnus:

General: S/. 25.00

S/. 25.00 Norte preferente: S/. 30.00

S/. 30.00 Sur preferente: S/. 30.00

S/. 30.00 Oriente preferente: S/. 45.00

S/. 45.00 Occidente preferente: S/. 45.00

S/. 45.00 Parking: S/. 25.00

¿Cómo comprar entradas para la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

¿Qué equipos jugarán el torneo?

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 contará con 12 participantes, incluida la selección peruana sub-19, que disputará únicamente la fase regular. Estos son los clubes que competirán en la nueva y emocionante temporada:

Alianza Lima

Club Atlético Atenea

Circolo Sportivo Italiano

Deportivo Géminis

Deportivo Soan

Olva Latino

Rebaza Acosta

Regatas Lima

Universidad San Martín de Porres

Universitario de Deportes

Deportivo Wanka

Perú Sub-19

Así, la Liga Peruana de Vóley 2026-27 inicia este sábado 17 de octubre con la fecha 1, que continuará el domingo 18. No olvides revisar la programación, los horarios y los canales para seguir todos los partidos en vivo.