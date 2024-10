¿Lionel Messi jugará el Mundial de 2026? Esto respondió el jugador del Inter de Miami

El futbolista del Inter de Miami, Lionel Messi, respondió sobre si jugará el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Durante la ceremonia de entrega del Premio Marca América, la 'Pulga' agradeció a los hinchas argentinos por el apoyo en el último partido contra Bolivia y aseguró que está disfrutando del momento que vive con la 'Albiceleste', debido a que se le va "acabando el tiempo".

"Me encanta jugar al fútbol. Hace poco estuve en un Monumental repleto con Argentina, coreando mi nombre y el de mis compañeros. He pasado por muchas malas con Argentina y agradezco el momento que estoy viviendo ahora. Aprovecho porque ya se va acabando el tiempo", declaró al medio español.

Asimismo, Lionel Messi prefirió ser cauto sobre su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026 y apuntó que cuando llegue el momento "se verá".

"Las cosas pasan por alto y no me adelanto a los acontecimientos. Trato de disfrutar día a día. Cuando llegue el momento se verá, no me gusta acelerar los tiempos. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo para estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no", agregó.