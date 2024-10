¡Tajante! Juan Carlos Oblitas reveló si Jorge Fossati seguirá siendo entrenador de la Selección Peruana

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, reveló si Jorge Fossati seguirá siendo entrenador de la Selección Peruana tras la derrota ante Brasil.

En entrevista para ATV, el directivo desmintió que el entrenador uruguayo deje la 'Blanquirroja' y apuntó que en la FPF no son "gente que cambia de opinión de un día para otro". También, pidió a los hinchas dar vuelta a la página tras la goleada sufrida en Brasil y enfocarse en Chile.

"Esto ni se discute. Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro. Y si ustedes me dicen que por ejemplo yo me tengo que ir mañana y con eso clasifica el Perú, yo me voy mañana. Es así esto. Seamos conscientes que acá estamos todos para dar la cara hasta el final. Si bien es cierto todos sentimos la derrota de ayer abultada, pero nos superaron y se acabó. Ahora a pensar en el siguiente partido", declaró.