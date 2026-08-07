Mario Hart revela delicado diagnóstico médico y preocupa a sus seguidores: ¿Cuál es su estado de salud?

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez tras revelar un delicado diagnóstico médico que le detectaron hace un año y medio. En entrevista con Magaly Medina, dio a conocer más detalles sobre cuál es su actual estado de salud.

Mario Hart y su diagnóstico médico: ¿Qué le detectaron?

Mario Hart vuelve a ser el centro de atención de la farándula peruana. Pues bien, el exchico reality de 'Esto es Guerra' (EEG) brindó una entrevista al podcast de Magaly Medina y no dudó en dar a conocer detalles inesperados sobre el complicado momento que vivió por su separación con Korina Rivadeneira.

Sin embargo, durante la conversación, el piloto de carreras de automovilismo dejó impactados a sus seguidores al confesar que antes de la crisis de su relación con la madre de sus hijos, tuvo algunos problemas de salud que le detectaron aproximadamente hace año y medio.

De acuerdo a Mario Hart, los médicos le detectaron un tumor benigno en la cabeza (en la hipófisis). Comenzó a sentir fuertes dolores en esa parte del cuerpo que lo motivó a acudir rápidamente a un centro médico para realizar los chequeos correspondientes que lo ayuden a descubrir qué le estaba pasando.

"Producto de eso, puede ser que también, es algo que nunca lo había contado. Fue un hallazgo de un tumor que me encontraron en la cabeza que puede ser producto de eso, de no exteriorizar, de que alguna manera cargas, cargas y físicamente hacia algún lado tienq que ir todo eso. Fue hace un año y medio más o menos, era benigno", expresó Mario Hart a Magaly Medina.

¿Cuál es el actual estado de salud de Mario Hart?

Mario Hart precisó que felizmente obtuvo una oportuna atención que le permitió eliminar el "bulto" sin intervención quirúrgica al ser un tumor benigno. Según contó a Magaly Medina, siguió un tratamiento con pastillas que le permitió responder favorablemente y mantener estable su salud.

"Una noche me desperté por un fuerte dolor de cabeza. (...) Me hicieron tomografías, radiografías, resultó que tenía un tumorcito en la hipérbola, la hormona matriz del cuerpo, la mamá de las hormonas. Con tratamiento, pastillas, el doctor me dijo 'vamos a iniciar el tratamiento y si los niveles de prolactina que se habían disparado bajan, y responde al medicamento estamos tranquilos, debería ser benigno y si no debemos ver qué hacemos", agregó.

Finalmente, sostuvo que el doctor le explicó que este tipo de problema de salud pueden estar asociados al "estrés y a la acumulación de emociones", ya que él es un hombre que suele reprimir sus sentimientos, algo que le terminó pasando factura. El exchico reality aclaró que el diagnóstico no está relacionado directamente con su separación de Korina.

Lloró a escondidas por separación de Korina Rivadeneira

En la entrevista, Mario Hart también confesó que muy pocos amigos lo han visto llorar y que, incluso, sus padres le han hecho notar esa aparente frialdad, que él considera una especie de coraza que lo protege.

En ese sentido, reveló que sí lloró sin que Korina Rivadeneira lo notara debido a su separación. "Creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación. Sí (lloré). Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama", indicó.

Mario Hart decidió abrir su corazón y confesar inesperados detalles sobre lo que fue su relación con Korina Rivadeneira, pero también aprovechó en revelar que hace año y medio le diagnosticaron un tumor en la cabeza.