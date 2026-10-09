Después de la pesadilla: Perú cae en el ranking FIFA tras una gira sin triunfos por Norteamérica

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana descendió en la clasificación mundial del ranking FIFA, tras los resultados adversos de su más reciente gira internacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes. El equipo nacional no logró ganar ninguno de los cuatro encuentros disputados y cedió posiciones en la clasificación mundial.

Partidos restaron puntos

Perú cayó 4-1 ante Estados Unidos, igualó 1-1 con México, perdió 2-0 frente a Canadá y cerró la gira con una derrota por el mismo marcador contra Colombia. El balance dejó tres caídas, un empate y una racha de cuatro partidos sin victorias.

Partidos restaron puntos hasta caer al puesto 53°

La derrota ante Estados Unidos representó una pérdida de 2,91 puntos para Perú en el ranking FIFA. A ello se sumaron los descuentos por las caídas frente a Canadá, con 3,89 puntos menos, y Colombia, con una reducción de 2,55 puntos.

El único resultado favorable en términos de puntaje fue el empate contra México, que permitió añadir 2,59 unidades. Sin embargo, esa suma no compensó las pérdidas acumuladas en los otros tres compromisos.

El descenso devuelve a la Selección Peruana a una ubicación que ya había ocupado entre diciembre de 2025 y abril de 2026. La 'Bicolor' había aparecido en el puesto 52 en junio y en la casilla 50 en julio, antes de esta caída.

Penúltimo lugar en Conmebol

En el ámbito sudamericano, Perú ocupa el noveno lugar entre las diez selecciones de la Conmebol. Bolivia, ubicada en el puesto 78 del ranking mundial, es la única selección de la región por debajo del combinado peruano.

Argentina continúa como la mejor selección de Conmebol y ocupa el segundo lugar mundial. Brasil aparece sexto; Colombia, undécima; Uruguay, vigésima; Ecuador, vigésima cuarta; Paraguay, trigésima tercera; Venezuela, cuadragésima novena; y Chile, quincuagésima.

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La ubicación de Perú también la deja por debajo de selecciones que no clasificaron al Mundial 2026, como Venezuela y Chile. La diferencia con Chile es de tres puestos, mientras que Venezuela aventaja a la 'Bicolor' por cuatro posiciones.

Próxima fecha FIFA

Perú tendrá una nueva oportunidad de recuperar puntos en la ventana internacional de noviembre, programada entre el 9 y el 17 de ese mes. La siguiente actualización del ranking FIFA se publicará el 18 de noviembre.

Aunque los próximos rivales todavía no han sido confirmados, Bolivia y Costa Rica figuran como posibles adversarios para la selección nacional. Mano Menezes planteó la necesidad de enfrentar a equipos de un nivel similar para conseguir triunfos y recuperar la confianza del plantel.