Madre de Cristiano Ronaldo defiende a su hijo y arremete contra Portugal: "No lo valoran, es el pueblo que tenemos"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, se pronunció sobre la reciente polémica que involucra al delantero portugués y a Jorge Jesus. En declaraciones difundidas por medios brasileños, expresó su malestar por la situación y cuestionó cómo se reconoce la trayectoria de su hijo en Portugal.

Cuestiona el reconocimiento que recibe Cristiano Ronaldo en Portugal

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, se pronunció sobre la polémica que involucra al delantero portugués y al entrenador Jorge Jesus. Durante sus declaraciones, expresó su descontento por la manera en que considera que se reconoce la trayectoria de su hijo en Portugal, donde el futbolista ha representado a su país durante años.

La madre del atacante también dejó en claro su respaldo al jugador en medio de las repercusiones que generó el episodio. Sus palabras estuvieron centradas en el reconocimiento que, desde su perspectiva, merece Cristiano Ronaldo por su carrera y su vínculo con el fútbol portugués.

"No lo valoran, es el pueblo que tenemos", indicó.

La declaración de Dolores Aveiro se difundió en medio de la atención generada por la situación de Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. El episodio despertó interés en el entorno deportivo, especialmente por la participación del delantero en los acontecimientos relacionados con el fútbol portugués y las reacciones que surgieron más tarde.

🚨💔 CRISTIANO RONALDO'S MOTHER REVEALS SHE CRIED AFTER HIS CLASH WITH JORGE JESUS! 🇵🇹🥹 🗣️ Dolores Aveiro: "My son could have walked out through the front door, but instead, he left through the back door... IT DOESN'T MATTER, GOD WILL TAKE CARE OF IT. I told him to stay calm, but well, he decided to do that! Cristiano has always been Portugal's hero. They don't value him the way they should. They don't recognise Cristiano's worth..." Heartbreaking words from Ronaldo's mother. 💔 📡 TV 7 Dias via A Bola —— 🚨💔 والدة كريستيانو رونالدو تكشف أنها بكت بعد خلاف ابنها مع جورجي جيسوس! 🇵🇹🥹 🗣️ دولوريس أفيرو: «كان بإمكان ابني أن يخرج من الباب الكبير مرفوع الرأس، لكنه بدلًا من ذلك خرج من الباب الصغير... لا بأس، الله سيتكفل بالأمر. قلت له أن يحافظ على هدوئه، لكنه في النهاية قرر أن يفعل ذلك! لطالما كان كريستيانو بطل البرتغال. إنهم لا يقدّرونه كما ينبغي، ولا يعترفون بقيمة كريستيانو...» كلمات مؤثرة من والدة رونالدو. 💔 📡 تي في 7 دياس نقلًا عن أبولا October 9, 2026

Qué consejo le dio a Cristiano Ronaldo antes del episodio

Dolores Aveiro también se refirió a la conversación que mantuvo con su hijo antes de que se conocieran más detalles de la controversia. La madre, le pidió que mantuviera la calma y esperara el momento adecuado para explicar lo sucedido.

La progenitora del delantero señaló que 'El Bicho' le habría comunicado su intención de hablar sobre el asunto cuando estuvieran reunidas las personas involucradas. Este detalle forma parte de las versiones publicadas sobre la conversación familiar, aunque no supone una confirmación de que el conflicto haya quedado resuelto.

Esta polémica también fue relacionada en las publicaciones con la salida del futbolista de la concentración portuguesa en Copenhague, antes del encuentro frente a Dinamarca. Sin embargo, para precisar las circunstancias de ese episodio, es necesario distinguir los hechos confirmados de los detalles atribuidos a las declaraciones de su madre.

Las palabras de la madre del futbolista mantienen la atención sobre Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal y su director técnico, Jorge Jesus, mientras los medios deportivos continúan informando sobre el caso. Su principal reclamo apunta a la valoración que recibe su hijo en su país, además de la conversación que ambos mantuvieron antes de que trascendiera la controversia.