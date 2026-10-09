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Madre de Cristiano Ronaldo defiende a su hijo y arremete contra Portugal: "No lo valoran, es el pueblo que tenemos"

Dolores Aveiro defendió a 'El Bicho', cuestionó la falta de reconocimiento que recibe en Portugal y contó qué consejo le dio a su hijo tras el episodio que generó repercusiones en el fútbol portugués.

La madre de Cristiano habló sobre la reciente polémica.
La madre de Cristiano habló sobre la reciente polémica. (Difusión)

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/10/2026

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La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, se pronunció sobre la reciente polémica que involucra al delantero portugués y a Jorge Jesus. En declaraciones difundidas por medios brasileños, expresó su malestar por la situación y cuestionó cómo se reconoce la trayectoria de su hijo en Portugal.

Cuestiona el reconocimiento que recibe Cristiano Ronaldo en Portugal

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, se pronunció sobre la polémica que involucra al delantero portugués y al entrenador Jorge Jesus. Durante sus declaraciones, expresó su descontento por la manera en que considera que se reconoce la trayectoria de su hijo en Portugal, donde el futbolista ha representado a su país durante años.

La madre del atacante también dejó en claro su respaldo al jugador en medio de las repercusiones que generó el episodio. Sus palabras estuvieron centradas en el reconocimiento que, desde su perspectiva, merece Cristiano Ronaldo por su carrera y su vínculo con el fútbol portugués.

"No lo valoran, es el pueblo que tenemos", indicó.

La declaración de Dolores Aveiro se difundió en medio de la atención generada por la situación de Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. El episodio despertó interés en el entorno deportivo, especialmente por la participación del delantero en los acontecimientos relacionados con el fútbol portugués y las reacciones que surgieron más tarde.

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Qué consejo le dio a Cristiano Ronaldo antes del episodio

Dolores Aveiro también se refirió a la conversación que mantuvo con su hijo antes de que se conocieran más detalles de la controversia. La madre, le pidió que mantuviera la calma y esperara el momento adecuado para explicar lo sucedido.

La progenitora del delantero señaló que 'El Bicho' le habría comunicado su intención de hablar sobre el asunto cuando estuvieran reunidas las personas involucradas. Este detalle forma parte de las versiones publicadas sobre la conversación familiar, aunque no supone una confirmación de que el conflicto haya quedado resuelto.

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Esta polémica también fue relacionada en las publicaciones con la salida del futbolista de la concentración portuguesa en Copenhague, antes del encuentro frente a Dinamarca. Sin embargo, para precisar las circunstancias de ese episodio, es necesario distinguir los hechos confirmados de los detalles atribuidos a las declaraciones de su madre.

Las palabras de la madre del futbolista mantienen la atención sobre Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal y su director técnico, Jorge Jesus, mientras los medios deportivos continúan informando sobre el caso. Su principal reclamo apunta a la valoración que recibe su hijo en su país, además de la conversación que ambos mantuvieron antes de que trascendiera la controversia.

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