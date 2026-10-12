Franco Velazco despotrica contra Miguel Rondelli: "Universitario no tiene la culpa de que haya hecho malos cambios"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate 2-2 entre Universitario y Melgar culminó en polémica y a esta se ha sumado Franco Velazco. El administrador del club crema respondió tajantemente a las declaraciones del técnico del cuadro arequipeño, Miguel Rondelli, debido a que este último cuestionó el arbitraje de Bruno Pérez.

"El tema del arbitraje en realidad, entiendo que las personas han hecho las críticas con la cabeza caliente y que no es la forma. Luego de ver las imágenes se han dado cuenta que el arbitraje en el Monumental ha sido correcto. Ya vienen cuestiones de interpretación y que son propias de cada uno y como mira de acuerdo a su hinchaje y la necesidad que tiene cada club", sostuvo en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el integrante de la directivia del equipo de Ate remarcó que la 'U' no es la culpable de que el estratega argentino no haya sabido realizar los cambios en la escuadra melgarina y que no haya tenido el criterio necesario para poder replantear el encuentro por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

"A ver, Universitario de Deportes no tiene la culpa que Rondelli haya hecho malos cambios, que haya sacado a sus mejores jugadores y que no haya tenido la capacidad de poder plantear o replantear el equipo, y que el comando técnico de Fabián Bustos haya tomado decisiones para recuperar el partido", señaló.

Velazco recordó que Rondelli mencionó el tema de "los chorros" y sin tapujos, el administrador afirmó desde la escuadra crema ahora usarán un nuevo término futbolístico "vamos a decir que chorro es aquel que no tiene la capacidad de poder sostener un partido de fútbol".

"Universitario NO tiene la culpa de que haya hecho malos cambios -Rondelli-. 'CHORRO' es aquel DT que no tiene la capacidad de poder sostener un partido. Esa solidaridad -AL y Melgar- es porque hay dueños familiares que tienen ambos clubes para quedárselo toda la vida" 📺 Declaraciones completas de Franco Velazco, Admin. Universitario, en nuestro canal de YouTube: https://t.co/FMCSblCfv9 October 12, 2026

Velazco también se refiere a Pablo Guede

Por si fuera poco, el administrador de Universitario de Deportes también apuntó hacia el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, quien se solidarizó con su colega argentino en medio de la polémica suscitada en el encuentro entre la 'U' y Melgar.

"La solidaridad la vamos a ver a fin de año, porque esto, como dijimos nosotros, si bien es cierto la U no ha tenido la regularidad que nosotros buscábamos y queríamos a comienzos de año, claramente eso lo vamos a ver a fin de año con los resultados", sostuvo.

Es así que, Franco Velazco, administrador de Universitario, despotricó contras las declaraciones del técnico de Melgar, Miguel Rondelli. quien cuestionó el arbitraje tras el empate 2-2 ante la 'U'. "Universitario no tiene la culpa de que haya hecho malos cambios", enfatizó.