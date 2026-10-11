"Para mí hay una clara falta": la contundente respuesta de Miguel Rondelli tras empate de Melgar ante Universitario

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de FBC Melgar, Miguel Rondelli, expresó su profunda molestia luego del empate frente a Universitario de Deportes por el torneo local. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega argentino consideró que su escuadra fue superior en el trámite futbolístico, pero señaló de manera directa al arbitraje liderado por Bruno Pérez por influir en el resultado final.

Superioridad futbolística de Melgar y fuertes críticas al criterio arbitral

El estratega del conjunto arequipeño valoró el rendimiento inicial de sus dirigidos, destacando la capacidad del equipo para dominar el balón frente a un rival directo en la lucha por el campeonato. Sin embargo, enfatizó su malestar por el cambio de postura en los cobros divididos a medida que transcurrían los minutos.

"Con mis jugadores no me enojé. Me molesta que cuando el partido estuvo 11 contra 11 fuimos superiores, les sacamos la pelota a un rival difícil, lo sometimos. Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es difícil jugar. No me tienen que cobrar un penal o expulsar a un jugador. Cuando empiezas a cobrar todas las divididas para ellos. Cuando me meten al bolsillo de esta manera, tengo que hablar", declaró Rondelli.

Asimismo, Rondelli argumentó su postura respecto a la jugada polémica que derivó en la segunda anotación del cuadro crema, señalando una infracción previa que el videoarbitraje omitió revisar.

"El VAR está para corregir errores que pueda tener el principal. Para mí, lo molesta a Matías Lazo. Si esa jugada hubiese sido en cualquiera de las áreas cobraba penal y con es consecuente con lo que va en el partido. Por lo menos el VAR debería llamarlo. Para mí, hay una clara falta", sostuvo.

Respecto a los momentos de tensión ocurridos tras el pitazo final, el entrenador explicó los motivos por los cuales ingresó al campo de juego y dialogó con la terna arbitral.

"Yo me acerqué a sacar a mis jugadores que estaban protestando, expulsan a uno del comando técnico y después le dije que lo revise, que para mí es falta. Le dije que para mí se había equivocado, que había arbitrado muy bien durante 60 minutos", contó el técnico de Melgar.

"Estoy cansado, nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia? En el gol hay foul. Nosé porqué (Bruno Pérez) después del 2-0 quería congrasiarse con la gente de Universitario. Le dimos un baile a la U hasta el 2-0". Miguel Rondelli, DT de Melgar. 🎥 @raulchavezpa https://t.co/IGmfYjYlG6 Lee también Alianza Lima vs. Sporting Cristal: las claves tácticas que pueden definir el clásico October 11, 2026

Defensa de la identidad del equipo y balance del tramo final del partido

A pesar de la controversia arbitral, el estratega resaltó la propuesta deportiva que mantiene Melgar en condición de local y visitante, remarcando que el grupo mantuvo la convicción táctica durante gran parte del cotejo.

"Lo que tenemos que sostener es esto. Creo que el equipo tiene una identidad, no traiciona esa identidad. Después podrán decir que los últimos 20 minutos nos metimos atrás, pero no nos metimos atrás, el equipo rival también hace méritos y, para mí ayudado", concluyó.

La dirigencia y el cuerpo técnico confían en que el rendimiento colectivo servirá de base para pelear los primeros lugares de la tabla. En ese sentido, Miguel Rondelli dejó en claro que defenderá la postura de Melgar ante lo que considera cobros desfavorables, mientras busca consolidar el rendimiento de sus futbolistas en la recta decisiva del torneo.