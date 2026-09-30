Fabián Bustos vuelve a Universitario para ir por el tetracampeonato de la Liga 1

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes definió con rapidez la llegada de su nuevo comando técnico para encarar la recta decisiva de la temporada. Tras concretarse la salida de Héctor Cúper, la directiva crema apostó por el retorno de un estratega conocido en la institución, encomendándole la misión de tomar las riendas del primer equipo en el tramo final del Torneo Clausura y asegurar la consecución del ansiado tetracampeonato nacional.

El retorno de un estratega campeón y la conformación de su equipo

La confirmación oficial del regreso del técnico argentino se dio tras su arribo a la capital para formalizar su vínculo contractual. El experimentado entrenador de 57 años inicia así una segunda etapa al frente del conjunto merengue, respaldado por el grato recuerdo de la hinchada tras haber conquistado el título nacional en la temporada 2024. Su incorporación busca devolver la estabilidad futbolística en un momento determinante del certamen local.

En cuanto a la reestructuración del trabajo diario, se definieron los roles de los profesionales que acompañarán este proceso en el campo de entrenamiento. El periodista Gustavo Peralta detalló que la transición se dará de forma ordenada para no interrumpir la preparación del plantel profesional. La intención del club es que el nuevo cuerpo técnico asuma el control operativo con la mayor celeridad posible.

Dentro de esta reorganización, se precisó que Piero Alva no integrará el grupo de trabajo permanente del estratega argentino. El exfutbolista crema, quien asumió la conducción de forma interina luego de la partida de Cúper, concluirá sus labores provisionales para reincorporarse a sus funciones habituales dentro de la estructura deportiva de la institución.

La recta final del Torneo Clausura y los desafíos del calendario

La escuadra estudiantil afronta este cambio de mando en una coyuntura compleja tras ceder terreno en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. La reciente derrota ante Deportivo Garcilaso relegó al equipo al segundo lugar de la clasificación, obligando al plantel a ajustar el margen de error para recuperar el liderato en las jornadas restantes de la competición.

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Fabián Bustos Barbero, DT de nuestro centenario y uno de los artífices de la ⭐28, regresa al banquillo del único grande.



¡A seguir escribiendo la historia, profe! 🙌#ConLaUsiempre pic.twitter.com/VjAD6x8b7O — Universitario (@Universitario) October 1, 2026

El calendario inmediato contempla siete compromisos cruciales donde Universitario buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para adjudicarse el certamen. Cada encuentro representará una prueba directa para medir la capacidad de respuesta del plantel ante la presión de la tabla y la exigencia de la hinchada por mantener la hegemonía a nivel nacional.

Sin embargo, el debut del técnico en el banco de suplentes deberá esperar brevemente debido a una sanción disciplinaria pendiente desde su primer ciclo en la institución. Por este motivo, el estratega de 57 años recién estará habilitado para dirigir de forma presencial a sus dirigidos en el duelo frente a Sport Boys.

En ese sentido, Fabián Bustos asume el reto con la responsabilidad de devolverle la regularidad al cuadro merengue y lograr los objetivos trazados para la presente campaña futbolística.