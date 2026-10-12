Pablo Guede arremete contra el VAR tras gol anulado a Kevin Quevedo: "No quieren que seamos campeones"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima consiguió tres puntos importantes frente a Cusco FC, pero la victoria quedó marcada por una jugada polémica. Pablo Guede no se guardó nada tras la anulación de un gol de Kevin Quevedo y lanzó un fuerte reclamo contra el VAR.

Guede explota contra el VAR

Victoria ajustada pero vital. Alianza Lima derrotó 2-1 a Cusco FC y continúa metido en la pelea por el Clausura. Sin embargo, el arbitraje se robó parte del protagonismo y generó la enérgica protesta de Pablo Guede.

En la rueda de prensa posterior al partido, el DT cuestionó la actuación del VAR y aseguró que las decisiones arbitrales vienen perjudicando al conjunto blanquiazul.

Incluso, dejó entrever que existe una intención de evitar que su equipo se consagre campeón y que se estaría buscando llevar la definición del torneo a una final.

Pablo Guede comenzó su descargo con un reclamo directo y recordó que también se había solidarizado con el entrenador de Melgar por una situación anterior.

"Después de lo hoy ¡Ya basta! Después de lo de ayer ¡Ya basta! Por eso me solidarice con el entrenador de Melgar. Dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar y listo", manifestó el técnico de Alianza Lima.

Pero eso no fue todo. El argentino insistió en sus cuestionamientos y dejó clara su molestia por lo ocurrido en el duelo ante Cusco FC: "Todas las decisiones del VAR son en contra nuestra".

"Puedo entender que no quieren que seamos campeones, que quieran que haya una final, pero no busquen donde no hay. Estamos tranquilos, haciendo nuestro trabajo y lo que pasó acá deja mucho que desear sobre el VAR. Lo de hoy fue increíble. Van a tener que hacer más, porque estamos vivos", añadió.

Kevin Quevedo y el gol anulado

La jugada que desató la controversia ocurrió a los 23 minutos del primer tiempo. Alianza Lima aprovechó un contragolpe para sorprender a Cusco FC, cuya defensa quedó desordenada ante el rápido avance de los íntimos.

En apenas tres toques, el equipo blanquiazul construyó una acción ofensiva que terminó con un pase largo preciso para Kevin Quevedo. El atacante quedó mano a mano con Pedro Díaz y logró marcar, desatando una celebración que duró poco.

La revisión del VAR puso el festejo en pausa y generó fuertes reclamos desde el lado aliancista. Pablo Guede mostró su disconformidad mientras los árbitros analizaban la acción, que terminó siendo invalidada por presunta posición adelantada.

Finalmente, Joel Alarcón comunicó la decisión arbitral y el tanto de Quevedo no subió al marcador. La jugada se convirtió así en el centro de las críticas del entrenador argentino, quien expresó públicamente su desacuerdo con el trabajo del videoarbitraje.

Pese a la polémica con el VAR por el gol anulado a Kevin Quevedo, Alianza Lima venció 2-1 a Cusco FC y sigue en la lucha por el Torneo Clausura 2026. Ahora, el equipo de Pablo Guede se prepara para enfrentar a Atlético Grau.