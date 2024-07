Pablo Sabbag sorprende al responder sobre la posible llegada de Paolo Guerrero ¿Qué dijo el delantero?

21/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima arrancó con pie derecho el Torneo Clausura al sumar su segundo triunfo consecutivo luego del 2-0 ante Alianza Atlético de Sullana. Pablo Sabbag fue uno de los protagonistas del encuentro al ser titular nuevamente luego de varios meses y por la respuesta que dio sobre Paolo Guerrero.

Como se recuerda, el aún delantero de César Vallejo se encuentra negociando con el área legal del club trujillano para finiquitar el vínculo contractual que los une. Una vez que quede libre, los victorianos podrían ir por su fichaje como tanto se ha venido especulando.

No le gustó

A inicios de febrero de este 2024, se conoció que Pablo Sabbag debía ser operado de uno de sus tobillos luego de la fuerte lesión que sufrió jugando por Siria en la Copa Asia. Por ello, el atacante se perdió todo el Torneo Apertura significando una baja considerable para los dirigidos por Alejandro Restrepo.

Y luego de casi 6 meses, el cafetero volvió a ser titular en el elenco victoriano lo cual le generó una gran emoción. Sin embargo, esta se terminó desvaneciendo tras el pitazo final y cuando fue consultado por la posible llegada de Paolo Guerrero.

El delantero de Alianza Lima evitó responder la pregunta y aseguró que no opina sobre jugadores que no se encuentran en el club. "No, no. Yo no hablo de gente que no está acá en el club. No, no me corresponde", indicó antes de partir raudamente.

🗣 𝗦𝗔𝗕𝗕𝗔𝗚, 𝗧𝗔𝗝𝗔𝗡𝗧𝗘 sobra la posible llegada de 𝗣𝗔𝗢𝗟𝗢 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗘𝗥𝗢 a Alianza Lima. pic.twitter.com/tr2DwOrA0c — Fútbol en América (@FAamericatv) July 21, 2024

La emoción de Sabbag

Y aunque no tuvo gran participación dentro del campo de juego, Pablo Sabbag fue uno de los protagonistas del mismo al mostrar su emoción por pisar nuevamente el gramado del Alejandro Villanueva.

Las cámaras de la transmisión captaron los ojos llorosos del futbolista, quien no solo volvía a la actividad oficial, sino que era elegido nuevamente por Alejandro Restrepo para ser inicialista ante Alianza Atlético. El propio jugador explicó su emoción a los medios de prensa al finalizar el cotejo.

"No estoy en mi cien todavía en cuanto a mi nivel. Fueron cinco meses largos, pero me voy sintiendo mejor cada día. Ir jugando un poco más. Uno pierde en cinco meses el ritmo de competencia. Es ir jugando, ir volviendo a encontrarme, encontrar mi forma", precisó.

De esta manera, Pablo Sabbag evitó referirse a la posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima luego de la victoria por 2-0 ante Alianza Atlético. El colombiano aseguró que no le gusta referirse a futbolistas que no se encuentran en el club.