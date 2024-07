¿Paolo Guerrero a punto de dejar el fútbol por terrible problema de salud? Esto es es lo que revelaron

Paolo Guerrero continúa acaparando los titulares de los diferentes medios de espectáculos debido a su conflicto por la Universidad César Vallejo (UCV). En ese sentido, revelaron que el delantero peruano estaría a punto de dejar el fútbol debido a un terrible problema de salud que lo aquejaría próximamente ¿Cómo se sabe eso?

Durante la última edición de 'Estas En Todas', los conductores se enlazaron con el vidente brasileño, Reinado Dos Santos, quien se animó a lanzar algunas predicciones respecto al futuro futbolístico de Paolo Guerrero.

Si bien 'El Depredador' vive un mal momento debido al escándalo generado por su posible salida de la UCV, el profeta afirmó que este sería solo el comienzo de múltiples problemas para Guerrero, sobre todo porque se vería afectado con su salud.

En cuanto a la posibilidad de fichar por Alianza Lima, Dos Santos mencionó que Guerrero estaría pensando seriamente en cerrar su carrera en La Victoria; sin embargo, el problema de salud que lo aqueja se volverá cada vez más crónico, por lo que finalmente optaría por retirarse de las canchas.

"Él está pensando seriamente en cerrar su carrera, eso va venir muy pronto (...) Sufre mucho, tiene un problema de salud crónico que no ha podido curar, tiene un tiempo de seis meses para ver si puede continuar o no. No se sorprendan si mañana dice 'saben qué, aquí cerré mi carrera, no doy más, no sigo, me duele mucho jugar'", agregó en conversación con Natalie Vértiz y 'Choca' Mandros.