¡Regreso del 'Jeque'! Pablo Sabbag y su EMOTIVA reacción tras volver como titular a Alianza Lima

Pablo Sabbag sorprendió a sus hinchas al no poder evitar estar al borde de las lágrimas al lograr retornar como titular de Alianza Lima tras haber pasado ocho largos meses fuera por una lesión en su pierna.

La noche de ayer, Alianza Lima se enfrentó a Alianza Atlético de Sullana y al inicio del encuentro deportivo, el delantero colombiano Pablo Sabbag salió a la cancha y se mostró conmovido por ver el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, completamente lleno de personas que no dejaban de alentar al equipo con sus cánticos.

Otro de los motivos por las cuáles las cámaras lo enfocaron con los ojos llorosos sería porque el DT Alejandro Restrepo le dio la oportunidad de volver a deleitar a los hinchas blanquiazules con sus mejores dominios del balón y apoyar a Hernán Barcos en el ataque ante el cuadro de Sullana.

A pesar de que Sabbag participó algunos minutos ante la escuadra del club Universidad César Vallejo en la primera fecha del Clausura, esta vez mientras sentía las mejores vibras al pisar Matute no evitó emocionarse y que las cámaras transmitiera en vivo dejando a más de uno sorprendido.

Recordemos que la lesión que le imposibilitó unirse a Alianza Lima como titular se dio en su último partido con Siria por la Copa Asiática.

"No estoy en mi cien todavía en cuanto a mi nivel. Fueron cinco meses largos, pero me voy sintiendo mejor cada día. Ir jugando un poco más. Uno pierde en cinco meses el ritmo de competencia. Es ir jugando, ir volviendo a encontrarme, encontrar mi forma", comentó Sabbag.

Alianza Lima logró derrotar 2-0 a Alianza Atlético de Sullana gracias al doblete de Hernán Barcos, entre los cuales fue gracias a un penal a favor del club tras la falta cometida contra Pablo Sabbag.

Es por ello que tras sellar la victoria y la gran fiesta que se daba en Matute, el colombiano aprovechó en declarar ante la prensa y tuvo una insólita reacción al ser consultado sobre la posible incorporación de Paolo Guerrero a la escuadra victoriana en caso logre rescindir su contrato con la UCV.

"¿Te gustaría que Paolo Guerrero llegue a Alianza Lima? No, no, no. No te hablo de gente que no está acá. Disculpa, no", señaló el 'Jeque' tratando de evitar algún problema con el 'Depredador' en caso forme parte del plantel y sea un nuevo compañero con quien compartir la cancha.