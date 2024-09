Paolo Guerrero emocionado tras anotar su primer gol con Alianza Lima: "Era mi sueño"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se mostró emocionado tras anotar su primer gol con la camiseta del club 'íntimo' y aseguró que ha cumplido un sueño.

En declaraciones para GOLPERU, el 'Depredador' aseguró estar feliz por convertir su primer tanto con el equipo de La Victoria y destacó el triunfo ante Sport Boys luego de la caída que sufrieron en Piura. También, indicó que ahora están enfocados en conseguir los tres puntos contra Melgar en el estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, el atacante nacional apuntó que Alianza Lima enfrentará cinco finales y no pueden dejar más puntos en el camino. Por otro lado, explicó que en el penal el defensor 'rosado' lo pisa, lo cual provoca que se doble el tobillo.

"Lindo momento, más aún en este escenario que es la casa de la selección. Estoy feliz en especial por el resultado (...) Hay felicidad pero ahora faltan 5 finales, no podemos bajar los brazos (...) En el penal me pisó y se quedó enganchado y me doblo el tobillo un poco pero tengo tiempo para recuperarme bien", añadió.