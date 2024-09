¿Se olvida de Universitario? Jairo Concha recordó nostálgicamente su paso en Alianza Lima: "Fue mi mejor año"

La llegada de Jairo Concha a Universitario generó controversia, pero cualquier duda sobre el rendimiento del jugador fue opacada por su gran rendimiento. Sin embargo, el futbolista habló de su paso por Alianza Lima, enfocándose en una temporada, a la que calificó como "la mejor de su carrera".

En una reciente entrevista con Movistar Deportes, el volante precisó que no se encuentra en su mejor nivel, y que alcanzó su pico de rendimiento en 2021, cuando vestía la camiseta de Alianza Lima.

Su declaración sorprendió a los hinchas cremas, pues a pesar de haber ganado el Torneo Apertura con el equipo del que es hincha, Concha parece recordar con más cariño su primera etapa en La Victoria.

El mediocampista también manifestó su deseo de volver a representar al Perú, pero se encuentra tranquilo, pues comprende que hay jugadores que son convocados por Jorge Fossati pues son de su preferencia.

"Todo futbolista sueña con representar a su país. Obviamente me gustaría estar en la selección, pero se que hay buenos jugadores en mi puesto que si el profe los convoca es porque ve algo bueno en ellos", comentó.

Con ello en cuenta, reveló que no se siente menos que sus colegas que son llamados a la 'Bicolor', y comprende que su convocatoria ocurrirá más temprano que tarde.

"Yo siento también que puedo estar a la par que ellos, pero tampoco es algo que me frustre. Siempre me enfoco en trabajar y creo que en algún momento se me va a dar", agregó.