Real Madrid pierde por 2 a 1 frente al Atlético de Madrid y cae al tercer puesto

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Atlético de Madrid superó por 2 goles contra 1 al Real Madrid en el Estadio Metropolitano durante el derbi madrileño. El equipo colchonero aprovechó la ventaja numérica para tomar el control total del partido debido a la expulsión del jugador blanco Dean Huijsen en el minuto 51.

Expulsión y derrota

A raíz de la falta, Alejandro Grimaldo anotó de penal tras la confirmación del VAR, abriendo el marcador y cambiando el rumbo del duelo.

El delantero Jonathan David anotó el segundo gol en el minuto 59 tras rematar un balón dentro del área chica, sin embargo, Antonio Rüdiger descontó en 89'.

Pese a los ingresos de Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Yan Diomandé, el Real Madrid no encontró respuestas tácticas para empatar jugando con diez hombres sobre el campo.

¿Cómo queda la tabla de La Liga?

La caída sufrida en el derbi frena bruscamente las aspiraciones del Real Madrid, quedando ubicado en la tercera casilla con 15 puntos tras siete fechas disputadas.

Con un balance de cinco victorias y dos derrotas, el cuadro merengue pierde puntos valiosos en la intensa pelea por el liderato del campeonato español. Por su parte, el Atlético de Madrid escala hasta la segunda posición de la tabla con 16 unidades, superando por un punto a su clásico rival de la ciudad.

La tabla de posiciones la lidera holgadamente el Barcelona con 21 puntos perfectos, seguido por el conjunto rojiblanco, el Real Madrid y el Real Betis en el grupo de vanguardia nacional.

El Barcelona no pierde su racha

El equipo catalán mantiene un paso implacable desde el inicio de La Liga, registrando una racha de siete victorias en siete partidos disputados. Con 21 puntos ganados de 21 posibles, el conjunto azulgrana se afianza en la cima del torneo mostrando una efectividad demoledora tanto en condición de local como cuando juega a domicilio.

La solidez del equipo azulgrana se refleja en sus cifras ofensivas, acumulando 31 goles convertidos y una diferencia de gol de +24. Esta racha invicta de triunfos le permite sostener una clara ventaja de cinco puntos sobre el Atlético de Madrid y seis sobre el Real Madrid.