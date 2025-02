Raúl Ruidíaz y la posibilidad de fichar por Universitario en el 2025: "Ya no es un tema económico"

10/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero peruano, Raúl Ruidíaz, se pronunció nuevamente sobre la posibilidad de fichar por Universitario de Deportes este 2025 y manifestó que ya no se trata de un tema económico.

Raúl Ruidíaz mantiene su deseo de regresar a la 'U'

En entrevista con el podcast de 'Máxima Expresión', la 'Pulga' reiteró que en un momento había aceptado la oferta económica de la 'U', sin embargo, ello cambió de un día para otro. También, dijo que siente que el tema está desgastado y espera que en otra oportunidad pueda regresar al equipo de sus amores.

"En un momento nos pusimos de acuerdo en el tema económico. Luego, hubo un momento en el que los números no eran los mismos, pero ahora siento que ya no es un tema económico. Ya siento que esto se desgastó y es normal, me ha pasado muchas veces. Simplemente no se dio y espero que más adelante pueda darse", declaró.

Asimismo, el atacante de 34 años indicó que, como agente libre, podría haber fichado este año por Universitario de Deportes.

"Me hubiera encantado estar este año. En el Centenario también, pero no se pudo por mi contrato. Este año estoy libre, acá no depende de nadie. El año pasado quizá era un poco difícil, pero ahora las cosas no se dieron. Tampoco me hago una película, son cosas del fútbol", agregó.

¿Raúl Ruidíaz se retirará en Universitario?

En esa misma línea, Raúl Ruidíaz afirmó que tiene el anhelo de retirarse con la camiseta 'crema', aunque ahora no prefiere pensar en ello.

"Pensar en el retiro me pone muy triste, pero sí me veo jugando en la 'U'. Yo lo que extraño es la trinchera del estadio Monumental. He estado en equipos que han tenido buena hinchada, pero es muy diferente a la pasión que se vive aquí. Es una locura. Me veo jugando de nuevo en la 'U', no sé en qué momento", expresó.

Por otro lado, la 'Pulga' reveló que decidió retirarse de la Selección Peruana por un tema familiar y no por las críticas que recibía por su rendimiento.

"Mi retiro de la selección ya lo había hablado hace mucho tiempo con mi familia. Lo que quiero dejar en claro es que no fue una decisión en la que interfirió la gente, por el cargamontón que me hicieron. Es un tema personal y familiar (...) Intenté darle alegrías al Perú y en su momento lo di, en un par de partidos", añadió.

De esta manera, Raúl Ruidíaz señaló que siente que su regreso a Universitario es un tema "desgastado" y espera volver en algún momento al cuadro 'crema'.