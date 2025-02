Néstor Gorosito tras victoria de Alianza Lima ante Cusco FC: "Hemos ido mejorando con los partidos"

09/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, analizó la victoria de sus dirigidos ante Cusco FC y aseguró que irán mejorando conforme tengan más partidos oficiales.

Néstor Gorosito asegura que no existe un equipo titular

En conferencia de prensa, el 'Pipo' indicó que todos sus jugadores deben estar preparados para ser titulares, si él lo requiere, asegurando que no existe un "equipo titular o suplente".

"Nosotros no entrenamos un equipo titular o un equipo suplente, entrenamos un plantel. Intentamos que estén todos preparados que a cualquiera le puede pasar. Nosotros ni bien llegamos les dijimos que desde el más chico hasta el más grande, el que esté mejor juega", declaró.

Asimismo, el estratega argentino resaltó la importancia de la pretemporada que realizaron en Argentina, en especial los partidos amistosos contra Vélez, Deportivo Riestra y Deportivo Morón.

"Nosotros venimos de menor a mayor, hemos ido mejorando con los partidos. Nos hizo muy bien la pretemporada en Argentina, jugar con calor con equipos duros", agregó.

Néstor Gorosito lamenta lesión de Paolo Guerrero

Por otro lado, Néstor Gorosito lamentó la lesión de Paolo Guerrero en el partido ante Nacional de Paraguay en la Copa Libertadores, sin embargo, recalcó que tiene jugadores para poder suplir la ausencia del 'Depredador'.

"Una lástima porque Paolo (Guerrero) es un emblema del fútbol peruano, un emblema de Sudamérica, y aparte muy buen pibe así que Dios quiera que se recupere pronto. Lo más importante es que no tiene una lesión seria. Tenemos nosotros también a Hernán (Barcos), tenemos a Succar, tenemos a Alan (Cantero) que también puede jugar en esa posición". acotó.

En esa misma línea, el 'Pipo' aseveró que no tendrá miedo de cambiar a algún futbolista que no esté en su mejor momento, reiterando que pondrá en el once titular a "los que mejor estén".

"Nosotros vamos a tratar de poner a los que mejor estén. Si hay alguno cansado o nosotros vemos que baja el rendimiento, saldrá y entrará otro. Hoy quedó demostrado cuando hicimos los cinco cambios de arriba el posicionamiento de todos cómo seguimos presionando, cómo seguimos corriendo. La idea tiene que ser global del grupo. La verdad que estoy conforme, pero jugamos un partido, hay que ir en orden", añadió.

De esta manera, Néstor Gorosito señaló que Alianza Lima irá mejorando con el pasar de los partidos su rendimiento en el campo de juego y resaltó la victoria ante Cusco FC en el debut en la Liga 1.