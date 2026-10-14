RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Guía futbolera

Partidos de HOY, 14 de octubre: programación, horarios y canales para ver la Champions League, Libertadores y Sudamericana EN VIVO

Los partidos de hoy, miércoles 14 de octubre, llegan con una jornada de hoy incluye partidos de Champions League, semifinales de la Copa Sudamericana y encuentros de demás ligas internacionales.

Programación de partidos de hoy, miércoles 14 de octubre
Programación de partidos de hoy, miércoles 14 de octubre (Composición Exitosa)

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 14 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Champions Leeague, encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores y Sudamericana, el torneo argentino y colombiano, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Champions League HOY

Comienza la segunda fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

  • 11:45 a.m. | LASK vs. Liverpool — Disney+
  • 11:45 a.m. | Feyernoord vs. Como — Disney+
  • 2:00 p.m. | Manchester City vs. PSG — Disney+
  • 2:00 p.m. | Roma vs. Real Madrid — Disney+
  • 2:00 p.m. | Bodo Glimt vs. Boussia Dortmund — Disney+
  • 2:00 p.m. | Real Betis vs. Porto — Disney+
  • 2:00 p.m. | Aston Villa vs. Fenerbahce — Disney+
  • 2:00 p.m. | Shakhtar Donetsk vs. AEK Athenas — Disney+
  • 2:00 p.m. | Slovan Bratislava vs. Stuttgart — Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre Roma vs. Real Madrid desde la 1:45 p.m. por los 95.5 FM.

Partidos de Copa Libertadores HOY

De la misma manera, en la Libertadres tendremos un duelo entre candidatos al título:

  • 7:30 p.m. | Fluminense vs. Palmeiras — ESPN/Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre Fluminense vs. Palmeiras desde la 7:00 p.m. por los 95.5 FM.

FIFA acusa a UEFA de "desinformación" por proyecto de Infantino y disputa llega a los tribunales
Lee también

FIFA acusa a UEFA de "desinformación" por proyecto de Infantino y disputa llega a los tribunales

Partidos de Copa Sudamericana HOY

Por otro lado, en la Sudamericana tendremos el segundo duelo de semfinales:

  • 5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque — ESPN/Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, tenemos un solo partido programado:

  • 6:30 p.m. | Sarmiento vs. Argentina — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Colombia, rodará el balón en los dos encuentros programados:

  • 4:30 p.m. | Junior vs. Deportivo Pereira — WinSports
  • 6:30 p.m. | Santa Fe vs. Jaguares FC —WinSports

Este miércoles 14 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en  Champions Leeague, encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores y Sudamericana, el torneo argentino y colombiano con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

Temas relacionados Champions League Copa Libertadores Copa Sudamericana Futbol Internacional partidos de hoy

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA