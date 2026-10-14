Partidos de HOY, 14 de octubre: programación, horarios y canales para ver la Champions League, Libertadores y Sudamericana EN VIVO

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este miércoles 14 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Champions Leeague, encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores y Sudamericana, el torneo argentino y colombiano, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Champions League HOY

Comienza la segunda fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | LASK vs. Liverpool — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Feyernoord vs. Como — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Manchester City vs. PSG — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Roma vs. Real Madrid — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Bodo Glimt vs. Boussia Dortmund — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Real Betis vs. Porto — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Aston Villa vs. Fenerbahce — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Shakhtar Donetsk vs. AEK Athenas — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Slovan Bratislava vs. Stuttgart — Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre Roma vs. Real Madrid desde la 1:45 p.m. por los 95.5 FM.

Another evening to remember on the way in the Champions League 🤩 #UCL https://t.co/32KmWybUOW October 14, 2026

Partidos de Copa Libertadores HOY

De la misma manera, en la Libertadres tendremos un duelo entre candidatos al título:

7:30 p.m. | Fluminense vs. Palmeiras — ESPN/Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre Fluminense vs. Palmeiras desde la 7:00 p.m. por los 95.5 FM.

🏆⚽️ ¡Las Semifinales de la CONMEBOL #Libertadores! 📆📺 Días y horarios para los partidos de Ida @amstelargentina | #GloriaEterna https://t.co/m7Mj6d4TsF October 12, 2026

Partidos de Copa Sudamericana HOY

Por otro lado, en la Sudamericana tendremos el segundo duelo de semfinales:

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque — ESPN/Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, tenemos un solo partido programado:

6:30 p.m. | Sarmiento vs. Argentina — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Colombia, rodará el balón en los dos encuentros programados:

4:30 p.m. | Junior vs. Deportivo Pereira — WinSports

— WinSports 6:30 p.m. | Santa Fe vs. Jaguares FC —WinSports

Este miércoles 14 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en Champions Leeague, encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores y Sudamericana, el torneo argentino y colombiano con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.