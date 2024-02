¡Rompió su silencio! Ricardo Gareca revela por qué no fue entrenador de Universitario para el centenario

05/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, reveló por qué no fue entrenador de Universitario de Deportes ('U') para el centenario. ¿Qué dijo el 'Tigre'?

En entrevista con el programa 'Arriba mi gente', director técnico de la 'Roja' fue consultado sobre si Alianza Lima y los 'cremas' lo contactaron para la temporada 2024 y apuntó que ambos clubes lo buscaron, no obstante, rechazó cualquier tipo de negociación.

"No contacto directo, me preguntaban si podían hablar y yo les dije que en estos momentos no, la idea era tratar de despegar un poco, no del país porque yo tengo cuestiones personales, después de tantos años, pero si laboral y profesionalmente un poco aislarme de todo esto", declaró.

Mensaje para Oblitas y Lozano

Por otra parte, el 'Tigre' envió un contundente mensaje al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y Juan Carlos Oblitas por su salida de la Selección Peruana.

"Eso es algo que debe contestar el presidente (Agustín Lozano), el director deportivo, Juan Carlos (Oblitas)", sostuvo el argentino.

Asimismo, el 'Tigre' aseguró que, como profesional, tiene derecho de elegir la mejor opción para su profesión y manifestó que no quiere ser olvidado por los hinchas de la 'Blanquirroja'.

"La vida continúa. Así como la vida, (también está) la posibilidad de elección que tiene Perú de elegir el técnico que quiere. Yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiero. No me gustaría que me olviden. Yo no me voy a olvidar", agregó.

Agradecido con el Perú

En esa misma línea, Gareca indicó que solo tiene palabras de agradecimiento para los aficionados de la Selección Peruana. Por otra parte, destacó su llegada a la 'Roja' y aseguró que es un equipo nacional de categoría.

"Están contentos. A la gente de Perú solo tengo palabras de agradecimiento por el trato que he recibido. Pero, esencialmente, todo el mundo está contento por la responsabilidad que tengo y de la categoría de la Selección Chilena. Es una selección muy importante. Eso es lo que me moviliza más que nada", expresó.

Con un toque de nostalgia, el actual entrenador de Chile expresó su deseo de no ser olvidado por los hinchas peruanos, asegurando que por su parte, dicha situación no se presentaría.

"La vida continúa. Así como la vida y la posibilidad de elección que tiene Perú de elegir el técnico que quiere. Yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiero. No me gustaría que me olviden. Yo no me voy a olvidar", concluyó.

De esta manera, Ricardo Gareca explicó que no fue entrenador de Universitario de Deportes para el centenario, debido a que no buscaba dirigir a un ningún equipo peruano.