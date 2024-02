Oliver Sonne explota contra la Selección Peruana y Juan Reynoso: "Fue decepcionante"

Oliver Sonne desató múltiples debates en su corto tiempo como futbolista de la Selección Peruana. A pesar de ser llamado por Juan Reynoso, el lateral no ha debutado con la 'Bicolor' por el momento, y en una reciente entrevista se destapó respecto a esta situación, calificandola de 'decepcionante'.

El peruano-danés conversó con Depor, y se refirió directamente a su presente con la 'Blanquirroja', y no escondió su desagrado respecto a no haber jugado con Perú en las últimas cuatro fechas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"Fue un poco decepcionante no tener minutos con Perú. Entendía que para Reynoso tomar la decisión de incluirme sería algo complicado, especialmente considerando nuestra posición en la tabla. Por lo tanto, tengo un gran respeto por el exentrenador y aprecio que incluso me llevó a Perú. Desafortunadamente, las cosas no salieron como él quería ni como muchos en el entorno del equipo deseaban. Pero no puedo decir nada malo de él. Era una buena persona y un entrenador de primera", expresó.