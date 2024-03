Selección Peruana: ¡Atención, hincha! Estas son las sorpresas en la lista de convocados de Jorge Fossati

11/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana de la mano su actual entrenador, Jorge Fossati, comunicó a los medios la lista oficial de convocados para los amistosos frente a Nicaragua y a República Dominicana, a jugarse el 22 y el 26 de marzo respectivamente.

A muchas personas le ha sorprendido la cantidad de futbolistas llamados, siendo 29 los que se juntarán a entrenar en La Videna en los próximos días. La Bicolor anunció a los primeros en los que confiara el uruguayo como nuevo DT peruano.

¿Cuáles son las sorpresas?

Las sorpresas para muchos internautas fue la inclusión de cinco jugadores en la convocatoria, como lo son Oliver Sonne, Erick Noriega, Carlos Ascues, Paolo Guerrero y José Rivera.

Con respecto al danés, él había sido incluido en las listas de Juan Reynoso, antiguo entrenador de la selección que no lo hizo debutar, sin embargo no se sabía si Jorge contaría con él. Además, hubo una entrevista donde algunos sacaron de contexto, muchos interpretaron que no convocaría a futbolistas nacionalizados.

Erick Noriega es uno de los debutantes en la selección. El central de Comerciantes Unidos está teniendo una campaña a resaltar, estando con su equipo en el sexto puesto del campeonato con 11 puntos. El uruguayo decidió darle la confianza y meterlo, a falta de una mayor continuidad de Carlos Zambrano.

Por el lado de Carlos Ascues y Paolo Guerrero, ambos siendo jugadores de club UCV, dejó muchas dudas, sobre todo por la inclusión del primero, pues el defensor ha tenido una temporada muy irregular, teniendo un rendimiento mediano para abajo. En cuanto al 'Depredador', sorprendió pues no se sabía si la lesión que sufrió frente a Sport Boys sería grave o podría mantenerse en forma para los amistosos.

Por último, José Rivera esta viviendo uno de sus mejores estados de forma, siendo una de las claves para que Universitario de Deportes no pierda su invicto en el Torneo Apertura, participando en goles que le han dado puntos claves a los cremas y siendo uno de los delanteros más letales del campeonato. Sin embargo, hay un sector que no sabe que tan conveniente es tener en lista a alguien que no es titular en su equipo, a pesar de tener un gran rendimiento como sustituto.

De esta manera, Jorge Fossati hizo oficial la lista de convocados para los amistosos de la Selección Peruana frente a Nicaragua y República Dominicana, dejando varias sorpresas entre los 29 futbolistas que defenderán a 'La Bicolor'.