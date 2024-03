¡Pese a no ser convocado! Arturo Vidal respalda la convocatoria de Gareca en Chile: Eligió a los mejores

¡La confianza del 'Rey'! Ricardo Gareca causó polémica en Chile tras el anuncio de su primera lista de convocados tras dejar fuera nombres importantes. Uno de ellos fue Arturo Vidal, quien pese a no haber sido considerado en la nómino, mostró su respaldo al 'Tigre'.

De acuerdo con las palabras del hoy jugador de Colo Colo, el nuevo entrenador de 'La Roja' ha llamado a quienes considera los mejores futbolistas chilenos en estos momentos, por lo que recomendó a la prensa dejarlo trabajar tranquilo.

"Está bien. Hay que dejar tranquilo al entrenador, eligió a los jugadores que creen que son los mejores para estos dos partidos y listo. (...) Yo no hablo cuando estoy adentro de la selección de los que no están, menos hablaré cuando estoy afuera", declaró.

Como se recuerda, el nombre de Arturo Vidal fue una de las grandes ausencias en la lista de convocados de Ricardo Gareca para los amistosos que sostendrá 'La Roja' en marzo contra Albania y Francia.

Al respecto, el exentrenador de la Selección Peruana de Fútbol explicó que esta decisión se debía a que el ex Flamengo estaba en un proceso de recuperación luego de que presentara molestias en los últimos días.

Cabe decir que la ausencia de Arturo Vidal no fue la única que generó críticas contra Ricardo Gareca tras el anuncio de sus primeros convocados.

Y es que así como el 'Rey', Ben Brereton también quedó fuera de los elegidos para los amistosos de marzo. Sin embargo, en el caso del delantero, el técnico enfatizó en que el futbolista debe aprender español para comunicarse mejor con sus compañeros.

"Me gustaría sí que Ben aprenda español, creo que es importante. Ha estado convocado hace dos años y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar en español. ¿Es un impedimento que no hable español? No. Pero me gustaría, porque lo considero fundamental para la comunicación dentro del campo de juego y fuera del campo de juego", señaló.