¡Atención! Jorge Fossati presentó su primera lista de convocados con la Selección Peruana

El nuevo entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, presentó su primera lista de futbolistas convocados a la 'Bicolor', para los próximos partidos del combinado nacional.

Los próximos duelos de la 'Blanquirroja' la verán enfrentarse a Nicaragua el 22 de marzo y a República Dominicana el 26 del mismo mes.

Porteros: Pedro Gallese, Diego Romero, Carlos Cáceda, Renato Solís.

Defensores: Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Ascues, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Miguel Trauco, Andy Polo y Marcos López.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo y Piero Quispe.

Atacantes: Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, Bryan Reyna, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Alex Valera, Edison Flores, José Rivera.

Fossati manifestó su descontento con la reprogramación de la fecha 8 del Torneo Apertura, y declaró que desde el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) han buscado no chocar con los clubes, cosa que igual sucedió.

Ante esto, el uruguayo señaló que así los equipos se nieguen a prestar jugadores, llamará a los que necesite en el equipo.

En esa línea, precisó que ha buscado que la lista de convocados sea lo más adecuada posible, y que todos los jugadores que han sido reclutados trabajarán de manera uniforme y aportarán en la nómina.

Por otro lado, Fossati desvió las posible preguntas acerca de futbolistas que no fueron convocados, como por ejemplo, Christian Cueva. Respecto a esos casos, el exentrenador de Universitario no opino al respecto.

"Del pasado no se vive. Se sacan conclusiones y se corrige, pero siempre se sigue adelante tratando de mejorar todos los días. No me voy a referir puntualmente a ninguno de los casos que no están en la convocatoria", concluyó.