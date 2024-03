¿Se viene el debut? Oliver Sonne fue convocado a la Selección Peruana por Jorge Fossati

Oliver Sonne fue convocado por Jorge Fossati a los próximos amistosos de la Selección Peruana, luego de meses de incertidumbre respecto a su continuidad en el equipo nacional. ¿Finalmente debutará con la 'Bicolor'?

El lateral derecho fue incluido en la nómina de 29 futbolistas que podrían jugar con Perú en los encuentros frente a Nicaragua y República Dominicana. Y si bien competirá en su puesto con Luis Advíncula, Andy Polo y Aldo Corzo.

El experimentado técnico uruguayo manifestó su incomodidad por la cantidad de rumores que rodearon el llamado del lateral peruano-danés a la 'Bicolor'.

"Se especula tanto. Está el que quiere informarse y después habla, y está el que tira lo que siente o piensa. ¿Cuándo dije que Sonne no tenía chances o no lo iba a traer? Dije, y repito, yo no traigo a nadie por presión o por tener club de fans", señaló.