¿Hernán Barcos busca ser entrenador tras su retiro?: esto fue lo que confesó en diálogo con Roberto Mosquera

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde su llegada a Sporting Cristal para asumir su dirección técnica , el entrenador Roberto Mosquera resaltó el honor que era sentía de poder dirigir al experimentado futbolista argentino Hernán Barcos.

¿Hernán Barcos quiere ser entrenador tras su retiro?: Esto se sabe

El reciente triunfo en el estadio Alberto Gallardo del cuadro rimense ante Juan Pablo II fue muy significativo debido a que fue el encuentro en el que el 'Pirata' marcó su primer gol con camiseta 'celeste' en esta segunda parte del torneo local.

Dicho presente del exariete del FC Cajamarca ha sido del agrado de su entrenador Roberto Mosquera quien no ocultó sentirse a gusto y resaltó la relevancia del jugador en el vestuario de la escuadra del Rímac.

Además. el estratega nacional reveló que dirigir al también ex Alianza Lima ha significado una experiencia distinta en comparación a las que ha tenido a lo largo de su experiencia como director técnico de diversos clubes.

"Es el liderazgo hecho jugador de fútbol. Llega a un lugar y no tiene que ganarse el respeto de nadie, no tiene que ganarse la admiración de nadie. Es una naturalidad el entregarle el corazón a él inmediatamente", manifestó el ex DT de Sport Huancayo.

Desde la postura de Mosquera, el futuro del veterano delantero continuaría en el fútbol, pero esta vez desde la dirección técnica de acuerdo a un diálogo que ambos sostuvieron haciendo un símil con lo que le auguró Marcos Calderón en su etapa como jugador profesional, pese a que en ese instante lo veía imposible.

"Yo creo que va a ser un buen entrenador, porque le pregunté y no sé, yo creo que sí vas a ser entrenador", trajo a la memoria el actual entrenador de Sporting Cristal.

✅ EN VIVO ROBERTO MOSQUERA



"Barcos es el liderazgo hecho jugador de fútbol, es una naturalidad entregarle el corazón, va a ser un buen entrenador, Marcos Calderón me dijo a mi que iba a ser entrenador"



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1RADIO pic.twitter.com/RM595hvRGZ — L1MAX (@L1MAX_) August 5, 2026

Mosquera resalta la calidad humana de Hernán Barcos

Además el entrenador de 70 años también se refirió acerca de la importancia de tener una persona como Hernán Barcos dentro de la plantilla de Sporting Cristal debido a que consideró que al igual que es un gran deportista también lo es como ser humano.

"Nos sentimos muy felices de contar con una persona de una trayectoria limpia, como persona, como deportista, un gran ser humano", refirió el entrenador peruano.

Durante una entrevista concedida a L1 Max, el entremador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, reveló que durante una charla con Hernán Barcos acerca de la posibilidad de que el experimentado delantero se pueda convertir en entrenador tras su retiro del fútbol profesional.