Vuelve Lapadula: Mano Menezes anuncia lista de convocados de Perú para la próxima Fecha FIFA

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana volverá a la acción durante una nueva Fecha FIFA, que se disputará entre finales de septiembre e inicios de octubre en Estados Unidos. En ese marco, el técnico Mano Menezes anunció este jueves 17 de septiembre la lista de convocados que integrarán la delegación nacional.

Esta será la tercera convocatoria del estratega brasileño desde que asumió el mando de la 'Bicolor'. El objetivo será continuar con la preparación del equipo de cara a sus próximos desafíos, entre ellos, el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Lista de convocados de Perú

El director técnico Mano Menezes brindará una conferencia de prensa por medio del canal Bicolor+ a las 11:30 a.m. para hacer de conocimiento público a los convocados.

ARQUEROS:

Pedro Gallese (Deportivo Cali - Colombia)

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

DEFENSAS:

Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)

Matías Lazo (FBC Melgar)

Fabio Grüber (Mainz 05 - Alemania)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Marcos López (Copenhague FC - Dinamarca)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

MEDIOCAMPISTAS:

Erick Noriega (Gremio - Brasil)

Jesús Pretell (Liga de Quito - Ecuador)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

André Carrillo (Corinthians - Brasil)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jairo Concha (Universitario)

Wilder Cartagena (Orlando City - Estados Unidos)

DELANTEROS:

Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva - Israel)

Alex Valera (Universitario)

Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Johnny Vidales (FBC Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿🇵🇪⚽️



Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor para los amistosos internacionales frente a EEUU 🇺🇸, México 🇲🇽, Canadá 🇨🇦 y Colombia 🇨🇴. 🔥#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/6aPuhMARuh — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 17, 2026

¿Cuándo juega la 'Blanquirroja'?

La gira de la Selección Peruana comenzará el sábado 26 de septiembre frente a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando, desde las 3:30 p. m. (hora peruana). Posteriormente, se enfrentará a México el martes 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, a partir de las 8:30 p. m.

En los primeros días de octubre, el combinado nacional continuará su recorrido ante Canadá, el sábado 3, en el Saputo Stadium de Toronto, desde la 1:00 p. m. Finalmente, cerrará la gira el martes 6 de octubre contra Colombia en el Niu Stadium de Miami, duelo programado para las 6:00 p. m. (hora peruana).