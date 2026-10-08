Futbolistas estafados por una red de diplomas falsos para ejercer como director técnico: abogado deportivo analiza el caso

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El caso de los futbolistas vinculados a una presunta red de diplomas falsos para ejercer como directores técnicos continúa generando cuestionamientos en el ámbito deportivo.

En diálogo con Exitosa, el abogado deportivo Marco Jara analizó la situación y explicó cuáles podrían ser las consecuencias para las figuras mencionadas en esta investigación.

Jara se refirió particularmente a Paolo Guerrero, uno de los nombres que aparece relacionado con el caso, y sostuvo que la situación podría afectar su imagen y credibilidad. Sin embargo, aclaró que la eventual responsabilidad dependerá de cómo se haya obtenido y utilizado la documentación cuestionada.

Paolo Guerrero podría ser afectado en el aspecto ético

El abogado deportivo consideró que los futbolistas cuentan con una ventaja frente a otros profesionales cuando se trata de aparentar conocimientos como entrenadores, debido a su propia experiencia dentro de las canchas.

"En principio, los futbolistas son los primeros que están familiarizados con los conceptos técnicos y tácticos de entrenador. Por lo tanto, es más difícil detectar que Paolo Guerrero o, en este caso, Paulinho, no saben de fútbol y tienen un título para ser entrenadores profesionales", explicó.

En esa línea, Jara sostuvo que el caso adquiere una dimensión particular debido a la trayectoria de Guerrero y su reconocimiento dentro del fútbol peruano. El especialista remarcó que, pese a la polémica, una eventual consecuencia podría estar relacionada con el reconocimiento de los documentos obtenidos.

"En este caso, es un tema más notorio porque es internacional, porque es de las estrellas de fútbol, en este caso es nuestro nueve, nuestro emblema, nuestro buque insignia del fútbol peruano, pero lo que va a ocurrir es que simplemente le retiren o no le reconozcan los títulos", señaló.

Asimismo, consideró que el delantero podría enfrentar un cuestionamiento desde el punto de vista ético por su eventual vinculación con los certificados cuestionados.

¿Habría responsabilidad si utilizó el título?

Durante la entrevista, se planteó si la utilización de un título obtenido irregularmente para acceder a un puesto de entrenador podría configurar una estafa frente a un club. Ante ello, Jara explicó que la situación debe analizarse considerando los conocimientos que ya posee un futbolista profesional.

"Para graficarte y graficar al mundo, la estafa es gato por liebre. Es difícil convertir la figura en gato por liebre, es decir, que realmente eres un estafador porque no lo eres, no es que has sido futbolista, entonces conoces todos los fundamentos del fútbol y las estrategias tácticas de los distintos entrenadores", manifestó.

El abogado también marcó una diferencia entre tener experiencia como futbolista y contar con una preparación integral para dirigir un equipo. Según explicó, la formación de un entrenador incluye aspectos que van más allá de los conocimientos técnicos adquiridos como jugador.

"Y, por tanto, si estás preparado, lo que no tienes es quizás la inteligencia emocional para ser entrenador, no tienes el rango de los horarios, no tienes el tema de la alimentación, porque en estos tres años para ser entrenador, en realidad tienes un perfil completo sobre un atleta, pero si fuiste atleta, puedes disimularlo mejor. No estoy exonerando de responsabilidad", precisó.

Jara agregó que el caso también podría involucrar otras figuras jurídicas dependiendo de las circunstancias. "Lo que puede haber un tema de falsedad ideológica o falsedad genérica, que es un delito también, pero si es que has utilizado la mentira para beneficiarte y para perjudicar a alguien", sostuvo.El caso continúa bajo investigación.