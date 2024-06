¿Su más grande sueño? Farfán revela que le gustaría que Paolo Guerrero se retire en Alianza Lima

24/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Jefferson Farfán vuelve a sorprender a todos al revelar que uno de sus mayores sueños es ver a su mejor amigo, Paolo Guerrero, retirarse en Alianza Lima y anotando goles que den la alegría todos los hinchas del club deportivo.

Sueño como hincha

Durante su programa 'Enfocados', la 'Foquita' tuvo como invitado al exguardameta peruano Leao Butrón para conocer sus mejores anécdotas de su vida privada y futbolística.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de preguntarle sobre qué opinaba sobre el 'Depredador' y si al igual que él también le agradaría verlo luciendo la camiseta blanquiazul.

"Leao, ¿te gustaría que mi compadre Paolo Guerrero se retire en Alianza Lima?", preguntó el '10 de la calle'.

El exarquero reiteró que sí, que a todo hincha de Alianza le gustaría que eso se convierta en realidad, no solo por la calidad de su juego en la cancha sino por todo lo que puede ofrecer al plantel.

A ello, Farfán decidió agregar que para él sería un sueño que "su amigo y hermano se retire en Alianza Lima haciendo un gol en Matute", haciendo estallar de alegría a todos los hinchas, quienes no dudarían en gritar el triunfo a una sola voz.

¿Contra Lapadula?

Otro de los eventos que ha generado polémica en el ámbito deportivo es que Farfán tuvo una peculiar reacción al ver que Gianluca Lapadula falló un gol en el partido contra Chile en la primera fecha de la Copa América.

El histórico '10 de la calle' se encontraba junto a Guizasola viendo el duelo del Pacífico y no dudó en asegurar que ese remate del 'Bambino' era algo fácil de hacer e incluso "con los ojos cerrados", por lo cual, no podía comprender cómo no pudo concretar el 1-0 a favor de la Selección Peruana.

"Esa bola, esa bola... chalaca Lapadula, ¡Noooo! ¡Noooo!", dijo Guizasola, mientras que Jefferson Farfán increpó totalmente ofuscado: "No te creo... mira... chamare. Mira Cucurucho, imagínate eso. A ojos cerrados era, donde sea entraba, donde patees entra".

Fulmina a Paco Bazán

Otra de las figuras con la que no tuvo piedad Farfán fue Paco Bazán, a quien no dudó en responderle luego de que este lo calificara de 'cachudo' y 'soplón' tras la entrevista a Diego Penny.

El ahora youtuber con su programa 'Enfocados', minimizó la trayectoria del conductor televisivo asegurando que no había pisando grandes torneos de fútbol como él sí lo hizo.

"No lo conozco, yo no puedo opinar porque no lo conozco, no lo he visto...A mí háblame de galácticos, no me hables de 'pisa pajas' acá. A ver, escúchame ¿Libertadores? ¿Le ha metido Copa Libertadores ese jugador que estás hablando? ¿El Porvenir? ¿Champions League? ¿UEFA Europa League? ¿Mundial? ¡Entonces Cállate m...!", agregó generando las risas de los presentes.

De esta manera, Jefferson Farfán volvió a manifestar que le gustaría ver que su mejor amigo y compadre, Paolo Guerrero se retire del fútbol luciendo la camiseta de Alianza Lima y anotando varios goles que alegre a todos sus hinchas.