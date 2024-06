Jefferson Farfán minimiza la trayectoria de Paco Bazán: "No jugaste Champions, entonces cállate"

Jefferson Farfán y Francisco 'Paco' Bazán viene librando una especie de batalla mediática desde hace varios días. Esta vez, el exjugador de Alianza Lima decidió responderle al conductor luego que este lo calificara de 'cachudo' y 'soplón' tras la entrevista a Diego Penny.

Durante la última edición del programa 'Enfocados' de YouTube el cual conduce con Roberto Guizasola, el otrora futbolista de la Selección Peruana decidió responder el dardo al popular 'Paco'.

Todo comenzó cuando a raíz de la presencia de Erick Delgado, invitado del mencionado show, se elaboró un ranking de los mejores arqueros del fútbol peruano. Fue ahí cuando en son de broma 'Cucurucho' colocó a Paco Bazán dentro de esta selecta nómina lo cual generó la respuesta inmediata de su compañero de conducción.

Jefferson Farfán pidió silencio a todos los presentes en el set y comenzó con su relato. El ahora youtuber minimizó la trayectoria del exconductor de "El gran show" asegurando que no había pisando grandes torneos de fútbol como él si lo hizo.

"No lo conozco, yo no puedo opinar porque no lo conozco, no lo he visto...A mí háblame de galácticos, no me hables de 'pisa pajas' acá. A ver, escúchame ¿Libertadores? ¿Le ha metido Copa Libertadores ese jugador que estás hablando? ¿El Porvenir? ¿Champions League? ¿UEFA Europa League? ¿Mundial? ¡Entonces Cállate m...!", agregó generando las risas de los presentes.