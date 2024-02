Universitario: ¿Qué sintió Edison Flores al ser pifiado por la hinchada 'crema'? El 'Orejas' se sincera

Edison Flores se pronunció sobre lo que ha sido su estadía en Universitario de Deportes y se sinceró sobre una de la situaciones que más lo ha sorprendido desde su regreso en 2023: cuando fue pifiado por la hinchada 'crema'. ¿Qué dijo al respecto?

Las palabras del popular 'Orejas' tuvieron lugar en entrevista para en "Entre Ceja y Ceja", donde el jugador de la 'U' reveló que, cuando volvió a Ate, no esperaba que fuera a pasar por un episodio de este tipo gracias a sus buenas actuaciones.

Sin embargo, tras ocurrir este difícil momento, Edison Flores señaló que "el hincha de la 'U' es así", pues considera que a todos los futbolistas que integran el equipo siempre le van a exigir el doble.

"A la 'U' siempre se le exige el doble a todos. Yo pensé que por tener buenas actuaciones el año pasado no me iban a pifiar, pero me pifiaron y el hincha de la 'U' es así. Exigente al máximo, va a pedir el doble a todos", declaró.

A propósito de este episodio, Edison Flores se sinceró sobre su hinchaje por Universitario de Deportes y reveló que, lo que más le gusta de la institución 'merengue', es la pasión y la garra que exige el hincha.

Cabe decir que las pifias recibidas en partidos de Universitario de Deportes no han sido el único momento difícil que le tocó atravesar al popular 'Orejas'.

Y es que el jugador 'merengue' también se refirió a su situación en la Selección Peruana y las críticas que ha recibido. Según señaló, sí le molestó que consideraran que ya no debería ser convocado a la 'Bicolor', pues asegura que aún tiene "grandes años" con la 'Blanquirroja'.

"Me molestó que me digan que ya no servía para la selección, que me debía retirar. Tengo para dar muchos años para la selección. Me siento mentalmente como para poder darle grandes años a la selección", señaló.