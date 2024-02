Paolo Guerrero no se calla: Su respuesta 'picante' a la crítica de un hincha por unirse a César Vallejo

En un sorpresivo giro del mercado de fichajes, Paolo Guerrero ha firmado con el equipo de César Vallejo en la Liga 1 2024. Aunque aspiraba a seguir en el extranjero, el destacado goleador de la Selección Peruana regresa a su tierra natal para afrontar un nuevo desafío en su exitoso trayecto. A pesar de recibir críticas, fue una de ellas la que le irritó lo suficiente como para no poder resistirse a responder.

A través de las redes sociales, un seguidor expresó su opinión en la más reciente publicación de Paolo Guerrero en Instagram. El hincha cuestionó la elección del delantero al unirse a Vallejo. "¿No que aún estabas para ligas competitivas y vas a Vallejo? Por eso, no eres nada en Alianza?", escribió. Sin embargo, el aficionado no anticipaba la respuesta firme del goleador histórico de la Selección Peruana.

"Sí, porque yo no quise, mi amigo. No te confundas. Yo no quise ir, ¿ok? No te equivoques, amigazo", replicó el 'Depredador', desatando un intenso debate entre sus seguidores.