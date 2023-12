(VIDEO) Gino Peruzzi abandonó Perú y dejó un sentido mensaje a Alianza Lima: "Me llevo los mejores recuerdos"

Gino Peruzzi fue visto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con rumbo a Argentina tras no renovar con Alianza Lima para la temporada 2024. Antes de abordar el avión, dejó un mensaje de despedida para los hinchas de Alianza Lima.

El lateral argentino dijo que pese a su inesperada salida del cuadro blanquiazul se lleva consigo los "mejores recuerdos", asimismo, aseguró que su tiempo en 'Matute' estuvo lleno de felicidad.

Agregado a ello, Peruzzi envió los mejores deseos para que 'AL' obtenga el campeonato nacional en la próxima temporada. Finalmente, aclaró que continuará su carrera fuera de las fronteras peruanas, aunque no tiene firmado un acuerdo por el momento.

"Me llevo los mejores recuerdos. La pasé muy bien, acá, fui muy feliz, pero bueno, es lo que toca. Hay que seguir adelante. Agradecer a los hinchas, espero que el próximo año logren los objetivos. Todavía no hay nada de contrato, solo disfrutar las vacaciones. No creo que mi futuro sea en el Perú", declaró.