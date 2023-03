Yoshimar Yotún sobre incidente con Policía española: "Fue un malentendido y me empujaron prepotentemente"

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El mediocampista de la Selección Peruana de Fútbol, Yoshimar Yotún, aseguró que el altercado con miembros de la Policía española este lunes en su hotel de concentración previo al encuentro amistoso ante Marruecos, fue un "malentendido" entre ambas partes.

El también jugador de Sporting Cristal señaló que los agentes lo habrían confundido con un fanático y trató de explicarles que únicamente estaban saludando a los hinchas que se acercaron al lugar en donde se alojaban; sin embargo, lo empujaron y él les devolvió el acto, lo que provocó el violento incidente.

"Primero llega un policía, me pone el brazo y le digo que solo estábamos saludando y no íbamos a avanzar más. Después viene el otro y todo prepotente me empuja y yo también lo empujo sin ninguna intención de pelear. Yo no soy así y tampoco somos una selección violenta. Fue más una confusión que otra cosa que se escapan de nuestras manos", expresó en la zona mixta del Cívitas Metropolitano.

"No somos una selección violenta"

Asimismo, el exjugador de Cruz Azul, mencionó que sostuvo que los famosos "banderazos" son una tradición en todas las presentación de la 'Bicolor' de manera local o internacional y que el incidente vivido en Madrid, es algo que "jamás" les había pasado.

El popular 'Yoshi' agregó que los dirigidos por Juan Reynoso tienen una conducta acorde a lo que exige un evento de tal magnitud y resaltó que no son "violentos". No obstante, lamentó el hecho; aseverando que fue una "mala decisión" haberles respondido de la misma forma a los efectivos, generando una trifulca que quedó registrada en imágenes difundidas en redes sociales.

"Hemos hecho muchos banderazos en todos lados y jamás ha pasado este tipo de cosas, no quiero echar la culpa a la Policía, pero hay una confusión. Yo creo que hay un malentendido, no sé si me confundieron con un hincha, pero son cosas de segundos que tú reaccionas mal, tomas una mala decisión y pasan este tipo de cosas", declaró para Movistar Deportes.

Empate con sabor a preocupación

A pesar del triste episodio con las autoridades de dicho país, la "Blanquirroja" empató con 0 a 0 con Marruecos (venían de ganarle a Brasil 2-1) en el Estadio Cívitas Metropolitano, por el segundo partido por la fecha FIFA de marzo.

Con un sistema táctico diferente al implantado por Reynoso en la derrota frente a Alemania, los seleccionados aguantaron los embates de los africanos en más de una ocasión y no llegando al arco de Bono en los 90'.

De esta manera, Yoshimar Yotún apuntó que el altercado con la Policía española fue un malentendido y que sufrió un empujón por parte de los agentes.