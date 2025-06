Paulo Autuori descarta la llegada de fichajes para el resto de la temporada: "Los refuerzos están acá"

Paulo Autuori brindó una conferencia de prensa este viernes 13 de junio en las instalaciones de La Florida en el Rímac donde habló de todo un poco respecto a la situación de Sporting Cristal. Como se recuerda, el club bajopontino atraviesa por una complicada situación deportiva y dirigencial luego de la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores y de la falta de resultados en el Torneo Apertura.

Incluso, se registraron protestas a las afueras de la institución y de las oficinas de Agref por parte de los hinchas quienes exigían que el actual propietario, Joel Raffo, venda el club a un dirigente que tenga ligación al elenco celeste.

En medio de esta situación, el director técnico de Sporting Cristal conversó con la prensa y casi que descartó la llegada de refuerzos para la segunda mitad del año. Esto se dio cuando fue consultado por la situación de Santiago González precisando que ya entrena con el resto del equipo y que los jugadores que busca ya los tiene en el plantel.

En esa línea, el extécnico de la Selección Peruana dejó en claro que para el Torneo Clausura se convertirán en un equipo competitivo que buscará pelear a como de lugar el título nacional.

"No tengo duda que vamos a tener un equipo fuerte y competitivo para el Torneo Clausura. No hablo de fichajes, para mí este grupo es lo más importante. No hablo ahora, mañana, hablo de los jugadores que están con nosotros en la plantilla porque mi respeto por ellos es enorme y va a ser siempre. Así he trabajado toda mi vida y no va a ser ahora que voy a cambiar", añadió.