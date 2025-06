Barcos y su desazón tras el empate ante Huancayo: "Tenemos que buscar el partido desde el primer minuto"

Alianza Lima no logró imponer condiciones en casa e igualó sin goles ante Sport Huancayo en el reinicio del Torneo Apertura 2025. El conjunto 'blanquiazul' dejó escapar una valiosa oportunidad para recuperar el liderato de la Liga 1 y, de momento, se ubica en la tercera posición del campeonato.

Tras el encuentro disputado en Matute, Hernán Barcos, se pronunció sobre el rendimiento del equipo. En zona mixta, el delantero argentino reconoció que el empate fue un resultado negativo a estas alturas del torneo y consideró que el equipo debe mostrar mayor actitud, claridad en la generación de juego y efectividad en la definición.

Barcos también atribuyó parte del rendimiento irregular al extenso receso por la fecha FIFA. Según el atacante, las más de dos semanas de inactividad afectaron el ritmo del plantel, algo que, afirmó, se reflejó en el desempeño frente al cuadro huancaíno.

"Es difícil, uno viene con 15 días sin jugar. Cuesta arrancar de nuevo. Lo tenemos que evaluar, siempre tenemos para mejorar. Entramos con ganas, pero no nos salieron las cosas (...) En el primer tiempo no creamos tanto, en el segundo lo fuimos a buscar un poco más, pero igual nos faltó claridad, profundidad, fuimos a los empujones y no pudimos concretarlo", agregó.