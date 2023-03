Minedu: casi 50 casos de bullying se registraron solo en clases de enero

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Educacion

El Ministerio de Educación del Perú informó que se reportaron casi 50 casos de agresión escolar en los centros educativos del país.

Según el Minedu, la mayoría de estas denuncias fueron situaciones de violencia psicológica. De acuerdo a la data publicada en Síseve, 34 estudiantes reportaron haber sufrido este tipo de agresión en sus escuelas, mientras que 13 adiciones fueron víctimas de violencia física a vísperas del inicio del año escolar 2023.

Por esta razón, los padres de familia mostraron su preocupación por la seguridad de los estudiantes en el retorno a las aulas.

Y es que el año pasado, el mismo portal del Minedu informó que recibió más de 2 500 denuncias hasta noviembre de 2022.

Ante este panorama, la psicóloga del Centro de Salud Mental Comunitario San Cosme, María Eslava, indicó cuáles son las señales para identificar los casos de bullying a tiempo.

"El niño ya no quiere salir de su casa o no quiere ir a la escuela. Hay aislamiento y puede haber también manifestaciones de conducta de ira e irritabilidad. Su alimentación también disminuye y no quieren comer", explicó.

Las cifras fueron recopiladas por el portal diseñado para las denuncias de bullying en los colegios del país, Síseve, e incluyó solo los casos reportados durante el mes de enero.

¿Cómo se debe atender un caso de agresión escolar?

Ante la posibilidad de que los casos de bullying se sigan reportando, la especialista en salud mental de niños destacó la importancia de los profesores para neutralizar estas situaciones. En ese sentido, indicó que no le deben restar importancia ante la queja de los alumnos.

"Se evidencia que los docentes normalizan o tratan de resolver el problema en ese instante, pero eso no es efectivo", señaló.

Por ello, recalcó que la atención del bullying en los colegios del Perú deber ser un trabajo conjunto entre los profesores, los padres de familia y el área psicológica de los centros educativos.

Según su experiencia, se debe tratar tanto a la víctima como al agresor con asesorías psicológica. Además, recomendó hacer seguimientos particulares a cada situación. En el caso de que la agresión sea cometida por un grupo, se deberá identificar al líder.

¿Mediante que medio puedo denunciar un caso de bullying?

Si deseas reportar una situación de bullying, puedes ingresar a la plataforma de Minedu, Síseve, y acceder a la sección "Reporta un caso". Allí, deberás registrar como usuario y podrás registrar tu caso.

Si pese a las acusaciones no has recibido respuesta, puedes llamara a las líneas telefónicas 0800-76-888 y 224-7777 (Lima) o 0800-4-4040 (provincias).