Joven comparte videos para denunciar bullying por su enfermedad llamada hidradenitis supurativa

Kira Archuleta, una joven estadounidense, comparte en su cuenta de TikTok videos donde muestra los estragos de su enfermedad dermatológica denominada hidradenitis supurativa, y por la cual muchos le hacen bullying llamándola Freddy Krueger.

Archuleta afirma que sube videos para compartir su historia y ayudar a otras personas que tienen este malestar y no se sienten seguras de ellas mismas.

"Quiero que otros sepan que no están solos". "Dolor constante, ansiedad, noches sin dormir, depresión, me sentí repugnante por años. ¡Solo quiero ser normal" "Tenía miedo de mostrar mi rostro porque por mucho tiempo la sociedad me decía que era fea. Incluso de ya de adulta, la gente me llama nombres horribles como Freddy Krueger", aseguró en su red social.