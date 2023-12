Ale Baigorria demandaría a Onelia Molina por acusarla de agresión: "Las medidas se van a tomar"

21/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Alejandra Baigorria sorprendió recientemente al anunciar que tomaría acciones legales contra Onelia Molina por haberla acusado de agresión.

Ale advierte a Onelia Molina

'Esto Es Guerra' se encuentra en su etapa final y los 'guerreros' tienen actualmente una fuerte baja en sus filas. Y es que la modelo Onelia Molina presento su descanso médico tras sufrir la fractura de uno de sus dedos, señalando a Alejandra Baigorria como la responsable.

Al respecto, la popular 'Rubia de Gamarra' se mostró bastante fastidiada y dijo estar sorprendida por las declaraciones de Molina, advirtiendo que tomará medidas en su contra porque considera que lo dicho por ella fue muy fuerte.

"Todo eso ya lo van a ver mis abogados porque hay puntos muy importantes y fuertes, me he quedado muy sorprendida y molesta. No voy a gastarme hablando, las medidas se van a tomar de otra forma, yo tengo una imagen", manifestó la pareja de Said Palao.

Asimismo, recalcó que lleva compitiendo 11 largos años con distintas rivales y nunca tuvo algún tipo de problema, ni siquiera cuando se rompió un tendón en una de los juegos del reality de competencia.

"He competido 11 años de mi vida con muchas competidoras y nunca he tenido ningún problema. Yo me he roto un tendón y nunca se lo he adjudicado a nadie", agregó.

¿Qué fue lo que dijo Onelia Molina tras sufrir fractura?

Como se sabe, Onelia y Alejandra no se llevan nada bien y la rubia no ha tenido inconveniente en expresarlo. Esto conllevó incluso a que la producción de 'EEG' las enfrente en todos los juegos, generando muchos episodios llenos de polémica en los que ambas terminan fastidiadas.

Según palabras de la actual enamorada de Mario Irivarren, fue Alejandra Baigorria, quien le ocasionó dicha lesión, la cual le impide ahora competir en la final del reality de 'América Televisión'.

"Nunca lo dije. Ella fue la que me fracturó el dedo en un juego porque me lanzó al piso. Bueno, otro (...), no quiero que suene feo, otro episodio que tuvo ella y ahí fue. Nunca lo conté, nunca lo dije, estuve aguantándome el dolor por mucho tiempo, fui a la semifinal con un dedo roto", dijo la odontóloga.

Sin duda, continuarán los conflictos entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria, sobre todo ahora que la popular 'Rubia de Gamarra' anunció en una entrevista que estaría por demandar a la modelo por acusarla de agresión física.