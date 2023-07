¡Barney tendrá película para adultos! La próxima entrega del famoso dinosaurio no será apta para niños

05/07/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Barney regresa, pero no como lo recordabas! El adorable dinosaurio morado de la serie infantil ha tomado un giro inesperado en su próximo proyecto cinematográfico.

Mattel, la compañía propietaria de los derechos de Barney, tiene planes audaces para el personaje que van más allá de su público infantil original.

Barney en un giro inesperado

Según Kevin McKeon, ejecutivo de la división de películas de Mattel, en una reciente entrevista con The New Yorker, la película de Barney se centrará en la angustia millennial y abordará los desafíos de la vida a los treinta años.

Kevin McKeon señaló que la intención es dirigirse a un público adulto, aunque la película no tendrá una clasificación R.

En lugar de ello, explorará las pruebas y tribulaciones de esta generación, siendo una obra más orientada a adultos que a niños. El productor destacó que están comprometidos con la creación de arte y que buscarán ofrecer una perspectiva diferente de la icónica criatura.

Otras películas con un giro inesperado

El enfoque oscuro de clásicos infantiles no es una idea extraña en la industria cinematográfica actual. Recientemente, hemos presenciado cómo personajes como Winnie the Pooh fueron transformados en películas como "Blood and Honey".

Aunque no se espera que la película de Barney vaya tan lejos ni se adentre en el género del terror, Kevin McKeon sugirió que tendría una estética similar a las producciones del estudio A24, conocido por sus filmes con tonos inusuales.

Además, se reveló que el talentoso actor Daniel Kaluuya estará involucrado en el proyecto como productor, lo cual genera expectativas adicionales.

Si bien no se espera que la película sea tan visceral y sangrienta como las películas mencionadas, el enfoque de Daniel Kaluuya podría agregar toques siniestros a la trama, basándonos en sus trabajos anteriores, como "Nope" y "Déjame salir".

La historia explorará la vida de la persona que se encontraba dentro del traje del famoso dinosaurio y cómo ha sido su vida después del éxito alcanzado en las décadas de los 80 y 90. Aparte de la serie de televisión, Barney ha protagonizado diversas adaptaciones cinematográficas, como "Imagina con Barney".

A medida que se desvelan más detalles sobre la película de Barney, los seguidores están ansiosos por descubrir cómo se reinventará este querido personaje y cómo abordará temas más maduros y contemporáneos. Sin duda, será una experiencia fascinante ver cómo evoluciona esta nueva versión del querido dinosaurio en la pantalla grande.