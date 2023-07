"Bob Marley: One Love": La leyenda del reggae revive en una apasionante película biográfica

07/07/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Paramount Pictures reveló el emocionante tráiler de "Bob Marley: One Love", la próxima película biográfica que narra la vida y legado del icónico ícono del reggae. Protagonizada por Kingsley Ben-Adir y dirigida por Reinaldo Marcus Green, esta cinta ofrece al público una mirada profunda a los primeros años y el ascenso meteórico de Bob Marley hacia la fama mundial.

Tráiler de "Bob Marley: One Love"

El tráiler captura las diversas etapas de la vida del legendario artista, desde sus modestos inicios en Jamaica hasta convertirse en una estrella internacional. Las imágenes muestran a Bob Marley en el escenario, recreando una de sus inolvidables presentaciones en vivo, entrelazadas con momentos íntimos que revelan su verdadera esencia.

La película busca retratar la figura humana detrás de la música, destacando su profundo amor y devoción por su esposa Rita Marley, interpretada por Lashana Lynch.

El guión, escrito por Zach Baylin en colaboración con Frank E. Flowers y Terence Winter, promete ofrecer una narrativa convincente. Además, el proyecto cuenta con el apoyo y la participación activa de la familia Marley, con la viuda de Bob Marley, Rita Marley, y sus hijos Ziggy y Cedella Marley, ejerciendo como productores.

Más detalles de "Bob Marley: One Love"

El elenco de la película también incluye a destacados actores como James Norton, quien interpreta a Mick Jagger de los Rolling Stones, explorando la intersección entre el sonido reggae de Marley y la escena musical del rock. Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers y Nadine Marshall son otros nombres destacados que forman parte de este proyecto cinematográfico.

La fecha confirmada para el estreno de "Bob Marley: One Love" es el 12 de enero de 2024 en cines de Estados Unidos. Aunque aún no se han revelado los detalles sobre los lanzamientos en Perú y Latinoamérica, los seguidores de la leyenda del reggae esperan ansiosos poder disfrutar de esta película biográfica que promete ser un tributo inolvidable al legado del reggae.

¿Quién fue Bob Marley?

Bob Marley, reconocido internacionalmente como el rey del reggae, fue un emblemático cantante, compositor y guitarrista jamaicano. Nacido en 1945, su música transmitía poderosos mensajes de amor, unidad y justicia social, dejando una huella imborrable en la escena musical.

Las canciones icónicas de Bob Marley, como "No Woman, No Cry", "One Love" y "Three Little Birds", perduran en la memoria colectiva. Aunque falleció en 1981, su legado musical y su impacto continúan siendo relevantes hasta el día de hoy. La anticipación es alta entre los fanáticos, quienes esperan con entusiasmo el regreso de esta leyenda del reggae en la pantalla grande a través de la película biográfica "Bob Marley: One Love".