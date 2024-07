¿Canceló su boda? Alejandra Baigorria sorprende a fanáticos tras particular comentario

12/07/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Alejandra Baigorria ha causado sorpresa y preocupación entre sus seguidores. La rubia, quién está comprometida con Said Palao, había comentado hace algunos meses sobre preparativos que tiene para celebrar su matrimonio. Sin embargo, un reciente comentario puso en duda sobre una posible cancelación de su boda.

Fue a principios del 2024 cuando Said entregó un anillo de compromiso a la influencer. Luego de esto, la pareja se mostraría en diferentes programas de televisión, alistando detalles sobre lo que sería su futuro matrimonio. Tras el paso de los meses, la pareja se mostró distante con respecto a los planes que tenían, avivando a su vez rumores sobre una posible ruptura amorosa.

¿Canceló su boda? Alejandra aclara rumores

A raíz de las especulaciones, la Baigorria declaró a un medio local que sus planes de boda se habían 'estancado'. Esto debido a que, la también empresaria se encuentra muy enfocada en los conocidos negocios que tiene en el emporio comercial de Gamarra, asegurando que "le está consumiendo mucho tiempo".

"La verdad es que no he avanzado nada. Todavía falta tiempo, ya separé lo que era más importante. Ese era el procedimiento. Yo estoy trabajando", indicó la rubia ante cámaras.

La exparticipante de Esto Es Guerra aseguró sentirse tranquila, descartando que haya cancelado los planes para su matrimonio con Said. Asimismo, manifestó no sentirse apresurada con la celebración de la boda. "Va a llegar el día que tiene que llegar. Estoy tratando de no ponerme más nerviosa", indicó.

¿Cuándo se casarán Alejandra Baigorria y Said Palao?

A meses de haber anunciado su compromiso, la influencer y el 'combatiente' aún no han comentado la fecha exacta en la que ambos se darán el sí ante el altar. Por otro lado, la agencia que representa a Baigorria indicó a través de redes que la pareja contraería matrimonio en abril del 2025.

En una oportunidad, la pareja comentó incluso sobre sus planes para convertirse en padres. En sus redes sociales, Alejandra compartió algunos detalles sobre sus visitas al ginecólogo. En ese sentido, indicó que los estudios realizados le aseguraron una muy buena probabilidad de quedar embarazada.

Pese a ello, la Baigorria no se siente apresurada en ser madre de forma inmediata. Asimismo, tanto Said como la influencer, aclararon que están enfocados en sus proyectos profesionales antes de dar este importante paso en su vida como pareja.

De esta manera, los seguidores y fanáticos de Alejandra Baigorria pueden estar tranquilos ahora, ya que la influencer ha confirmado que no canceló su boda.