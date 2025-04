Olenka Mejía hace FUERTE REVELACIÓN y acusa con dureza a Piero Quispe: "Yo fui la víctima"

En el ojo de la tormenta. Tras el impactante ampay entre Piero Quispe y Olenka Mejía, el programa 'Magaly TV: La Firme' obtuvo declaraciones de la empresaria y exsaliente de Jefferson Farfán. En su testimonio, ella contó detalles del vínculo que mantenía con el seleccionado peruano, asegurando que fue víctima de sus mentiras. ¡Qué fuerte!

En la promoción del programa que emitirá Magaly este miércoles 2 de abril, se escucha a la popular voz en off revelando alcances de la denuncia que realizó la modelo en una comisaría limeña. Asimismo, el avance lanzó unos clips en donde Olenka se sincera y cuenta que, hace algunos años, mantuvo un romance con el actual jugador del Club Pumas de UNAM.

"En 2022, nos conocimos en junio y estuvimos en una relación", manifestó Mejía con cierta incomodidad. Esto pondría en evidencia que su cercanía a Quispe no es reciente, y que ambos fueron pareja por algún tiempo. Quizá por ello, en el audio del ampay ella le pregunta si acaso la extrañó, algo que el pelotero prefirió aclarar en privado.

No obstante, lo más impactante del asunto fue que la modelo denunció haber recibido fuertes amenazas por parte de Piero. Según la ex de 'Jefry', el joven futbolista de 23 años la estaría obligando a firmar un acuerdo de confidencialidad, algo muy similar a lo ocurrido entre la 'Gordibuena' y Roberto Guizasola.

"Yo soy una víctima, yo soy la engañada y no merezco que me llamen a amenazarme porque no acepto firmar un acuerdo de confidencialidad que me amarraba con una soga al cuello", puntualizó indignadísima, dejando entrever´ que teme por recibir represalias.