La carismática competidora brasileña, Paloma Fiuza, hizo su esperado regreso al popular reality 'Esto es guerra' el miércoles 10 de julio, después de una ausencia de diez meses debido a una seria lesión en la rodilla. Su vuelta al programa marcó un emotivo reencuentro con lo que considera su segunda familia.

El programa del miércoles de 'Esto es guerra' fue notable por la reaparición de Paloma Fiuza, quien no pudo contener las lágrimas al volver al set del reality tras su prolongada recuperación.

La competidora brasileña, de 40 años, aprovechó la ocasión para agradecer profundamente a la producción del programa por brindarle una nueva oportunidad y mostró su entusiasmo por retomar las competencias.

Aunque consciente de que deberá avanzar paso a paso debido a su rehabilitación, Paloma Fiuza aseguró que dará todo de sí misma en cada desafío.

Antes de su reaparición, el tribunal de 'Esto es guerra' mantuvo en suspenso la identidad de la competidora que regresaría, manteniendo a todas las participantes sin equipo.

Tras revelarse que era Paloma Fiuza, se procedió a la división de los equipos. Junto a Rosángela Espinoza y Karen Dejo, la brasileña se unió al equipo de los 'combatientes', donde buscará destacarse nuevamente.

En septiembre del año pasado, Paloma Fiuza sufrió una grave lesión en la rodilla durante una competencia en 'Esto es guerra', lo que la obligó a apartarse del programa para rehabilitarse adecuadamente.

"Me siento frustrada porque la radiografía mostró que mi rodilla no estaba bien. Necesito descansar, aunque eso no me gusta. Mi pasión es competir, y esto me duele", explicó Paloma Fiuza en aquel momento.